Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В день празднования Курман айта некоторые улицы Бишкека будут временно перекрыты для автотранспорта, - ГУПМВ день празднования Курман айта некоторые улицы Бишкека будут временно перекрыты для автотранспорта, - ГУПМВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 2 и 4 сентября возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 2 и 4 сентября возможны перерывы в электроснабжении

Вице-премьер Т.Джумакадыров рассказал о демаркации границ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445745-ru.html

Похожие новости

Т.Джумакадыров: Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб

Вице-премьер Зилалиев поздравил жителей Джалал-Абада с Днем независимости

Пока пешеход и водитель не почувствуют ответственность за поведение на дорогах, обеспечить безопасность будет сложно, - Т.Джумакадыров

Каким будет салют на День независимости, рассказали в мэрии Бишкека

Вице-премьер Джумакадыров поздравил жителей Иссык-Кульской области с Днем независимости

31 августа 2017, 21:12       Комментарии

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров рассказал о демаркации границ.
По его словам, недавно прошла межправительственная комиссия между Кыргызстаном и Узбекистаном, где принято соответствующее решение о том, что выходим на подписание конкретных соглашений по линии границ.
"Эта работа не продвигалась практически 25 лет, и на данном этапе у нас есть возможность закрыть многие вопросы по линии границ", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что в ближайшее время ожидается полное решение по тем участкам, которые уже описаны.
"На данном этапе речь идет о 1000 км границ с Узбекистаном, и в ближайшее время мы ожидаем полное решение именно по тем участкам, которые уже описаны, по которым у нас есть договоренности. По остальным участкам с Узбекистаном с нашей стороны будут продолжаться переговоры. Пока они с узбекской стороны воспринимаются положительно, по оставшимся участкам можем дальше продвигаться и прийти к конкретным решениям", - сказал он.
Т.Джумакадыров рассказал о госграницах с Республикой Таджикистан: "Как вы помните, 2-3 года назад тоже были хорошие прорывы. Договоренность есть. Сейчас мы продолжаем переговоры по описанию этих участков. То есть обсуждение, дискуссии о том, как мы можем двигаться и как мы можем прийти к положительному результату, в ближайшее время будут", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум