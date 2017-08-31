Вице-премьер Т.Джумакадыров рассказал о демаркации границ

31 августа 2017, 21:12 Комментарии

Вице-премьер-министр Темир Джумакадыров рассказал о демаркации границ.

По его словам, недавно прошла межправительственная комиссия между Кыргызстаном и Узбекистаном, где принято соответствующее решение о том, что выходим на подписание конкретных соглашений по линии границ.

"Эта работа не продвигалась практически 25 лет, и на данном этапе у нас есть возможность закрыть многие вопросы по линии границ", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в ближайшее время ожидается полное решение по тем участкам, которые уже описаны.

"На данном этапе речь идет о 1000 км границ с Узбекистаном, и в ближайшее время мы ожидаем полное решение именно по тем участкам, которые уже описаны, по которым у нас есть договоренности. По остальным участкам с Узбекистаном с нашей стороны будут продолжаться переговоры. Пока они с узбекской стороны воспринимаются положительно, по оставшимся участкам можем дальше продвигаться и прийти к конкретным решениям", - сказал он.

Т.Джумакадыров рассказал о госграницах с Республикой Таджикистан: "Как вы помните, 2-3 года назад тоже были хорошие прорывы. Договоренность есть. Сейчас мы продолжаем переговоры по описанию этих участков. То есть обсуждение, дискуссии о том, как мы можем двигаться и как мы можем прийти к положительному результату, в ближайшее время будут", - сказал он.