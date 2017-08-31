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Новости Кыргызстана

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В Астане состоялось открытии национального дня Кыргызстана в рамках выставки "Астана Экспо-2017"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445743-ru.html

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31 августа 2017, 20:12       Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 31 августа приняла участие в мероприятии по случаю Национального дня Кыргызтана в рамках Международной специализированной выставки "Астана Экспо-2017" в городе Астана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Член правительства отметила, что совпадение праздников неслучайность.
"Сегодня - День независимости Кыргызстана. За 26 лет независимости наша страна установила дипломатические отношения со многими странами мира. Особое место в этом ряду по праву занимает братский Казахстан. 20-лет исполняется договору о вечной дружбе между нашими странами. В историческом измерении это очень короткий период времени, но на самом деле отношения между народами двух стран исчисляются веками. У нас общая история, культура, язык, традиции и обычаи", - сказала она.
Чолпон Султанбекова выразила признательность правительству Казахстана за участие в церемонии открытия Национального дня Кыргызстана и поздравила народ Казахстана с успешным проведением выставки "ЭКСПО-2017".
По завершению торжественных мероприятий, вице-премьер-министр встретилась с госсекретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой.
В ходе встречи обсуждены вопросы активизации сотрудничества в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования и науки.
Вице-премьер особо подчеркнула, что с момента установления дипломатических отношений между двумя братскими народами заложен прочный фундамент в двусторонних отношениях, позволяющий развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях.
"Кыргызстан дорожит установившимися стратегическими и братскими отношениями с Казахстаном. Желаю народу Казахстана дальнейшего благополучия и процветания", - сказала Ч.Султанбекова.
Фото МИД КР

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