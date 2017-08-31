В Астане состоялось открытии национального дня Кыргызстана в рамках выставки "Астана Экспо-2017"

31 августа 2017, 20:12 Комментарии

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 31 августа приняла участие в мероприятии по случаю Национального дня Кыргызтана в рамках Международной специализированной выставки "Астана Экспо-2017" в городе Астана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Член правительства отметила, что совпадение праздников неслучайность.

"Сегодня - День независимости Кыргызстана. За 26 лет независимости наша страна установила дипломатические отношения со многими странами мира. Особое место в этом ряду по праву занимает братский Казахстан. 20-лет исполняется договору о вечной дружбе между нашими странами. В историческом измерении это очень короткий период времени, но на самом деле отношения между народами двух стран исчисляются веками. У нас общая история, культура, язык, традиции и обычаи", - сказала она.

Чолпон Султанбекова выразила признательность правительству Казахстана за участие в церемонии открытия Национального дня Кыргызстана и поздравила народ Казахстана с успешным проведением выставки "ЭКСПО-2017".

По завершению торжественных мероприятий, вице-премьер-министр встретилась с госсекретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой.

В ходе встречи обсуждены вопросы активизации сотрудничества в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования и науки.

Вице-премьер особо подчеркнула, что с момента установления дипломатических отношений между двумя братскими народами заложен прочный фундамент в двусторонних отношениях, позволяющий развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях.

"Кыргызстан дорожит установившимися стратегическими и братскими отношениями с Казахстаном. Желаю народу Казахстана дальнейшего благополучия и процветания", - сказала Ч.Султанбекова.

Фото МИД КР