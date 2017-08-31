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ФСБ: Выходцы из Центральной Азии готовили теракты в Москве на 1 сентября

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fsb-vykho...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445742-ru.html

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31 августа 2017, 19:39       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября, пишет РИА Новости.
"Один из задержанных накануне Дня знаний <…> разместил в сети интернет свое видеообращение к членам террористической организации ИГ. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам", — говорится в сообщении Центре общественных связей ФСБ.
В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства" и инструкции по подготовке терактов. Он планировал напасть на людей, используя холодное оружие.
Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Подозреваемый признался, что собирался стать террористом-смертником.
Первого сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки. В этом году День знаний совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом.
Это уже не первая успешная операция силовиков за последние месяцы. Так, в середине августа ФСБ задержала членов группы, планировавшей взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы. В конце июля спецслужбам удалось предотвратить крупные теракты в Санкт-Петербурге, которые готовили семь выходцев из Центральной Азии.
Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что за первое полугодие спецслужбы предотвратили более десяти готовившихся терактов. Единственная атака, помешать которой не удалось, случилась 3 апреля в Санкт-Петербурге. Смертник взорвал себя в метро, погибли 16 человек.

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