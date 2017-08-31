Т.Джумакадыров: Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб

31 августа 2017, 19:31 Комментарии

Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб. Об этом заявил вице-премьер-министр Темир Джумакадыров. По его словам, традиционно перед важными мероприятиями, перед национальными праздниками предпринимаются все меры для того, что обеспечить общественную безопасность.

"В рамках плана мы провели все соответствующие мероприятия, все соответствующие подготовительные меры, и мы поработали с подразделениями, которые обеспечивают общественную безопасность, с подразделениями, которые обеспечивают государственную безопасность и пограничную безопасность. Я уверен в том, что с этим проблем не будет, и все мероприятия пройдут в штатном режиме", - сказал он.

Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб, это результат кропотливой работы.

"Нужно давать этому хорошую оценку и поддерживать в этом", - сказал Т.Джумакадыров.