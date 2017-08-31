Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ФСБ: Выходцы из Центральной Азии готовили теракты в Москве на 1 сентябряФСБ: Выходцы из Центральной Азии готовили теракты в Москве на 1 сентябряДень 31 Августа: город Узген – не Кыргызстан?День 31 Августа: город Узген – не Кыргызстан?

Т.Джумакадыров: Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445740-ru.html

Похожие новости

Назарбаев: Кыргызстан стал авторитетным членом международного сообщества

Футболисты сборной КР на час стали работниками автозаправки в Бишкеке

Си Цзиньпин: Повышается влияние КР на международном и региональном уровне

Официальная статистика: в Кыргызстане более 190 тыс. безработных

Центризбирком аккредитовал еще 54 международных наблюдателя

31 августа 2017, 19:31       Комментарии

Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб. Об этом заявил вице-премьер-министр Темир Джумакадыров. По его словам, традиционно перед важными мероприятиями, перед национальными праздниками предпринимаются все меры для того, что обеспечить общественную безопасность.
"В рамках плана мы провели все соответствующие мероприятия, все соответствующие подготовительные меры, и мы поработали с подразделениями, которые обеспечивают общественную безопасность, с подразделениями, которые обеспечивают государственную безопасность и пограничную безопасность. Я уверен в том, что с этим проблем не будет, и все мероприятия пройдут в штатном режиме", - сказал он.
Поимка представителей международных террористических организаций является результатом работы наших спецслужб, это результат кропотливой работы.
"Нужно давать этому хорошую оценку и поддерживать в этом", - сказал Т.Джумакадыров.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум