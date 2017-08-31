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В Ташкенте открыли памятник первому президенту Узбекистана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-tashken...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445739-ru.html

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31 августа 2017, 19:09       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. В Ташкенте состоялась церемония открытия памятника Исламу Каримову - первому Президенту независимого Узбекистана.
В церемонии открытия памятника приняли участие Президент Шавкат Мирзиёев и супруга Первого Президента Татьяна Каримова, сообщила Газета.uz.
Памятник Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову был открыт перед резиденцией Оксарой в Ташкенте.
Среди других официальных лиц в церемонии приняли участие премьер-министр Абдулла Арипов и его заместители, руководители и сотрудники министерств и ведомств, представители парламента и общественности.
Автор памятника — скульптор Ильхом Жаббаров, который также является автором Монумента независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимости) и памятника Амиру Темуру в центре столицы.

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