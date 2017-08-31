В Таджикистане собрано свыше 734 тыс. тонн зерновых

31 августа 2017, 19:14 Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Сбор урожая зерновых в Таджикистане составляет свыше 743,5 тыс. тонн. Как сообщает министерство сельского хозяйства РТ, на период до 21 августа сбор урожая зерновых составил свыше 743,5 тыс. тонн, или 87% от прогнозируемого плана, сообщает агентство "Авеста".

Отмечается, что сев зерновых произведен на площади более 303,9 тыс. га. По данным профильных ведомств экономического блока страны, порядка 446,8 тыс. тонн пшеницы (по средней цене $207 за одну тонну) импортировал Таджикистан за шесть месяцев этого года, что на 19,2 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

В основном, импорт пшеницы был произведен из Казахстана.

Импорт муки за указанный период составил 26,6 тыс. тонны (по средней цене $265 за одну тонну), что 23,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Мука, также как и пшеница, в основном, импортировалась из Казахстана.

В Минэкономблоке страны, утверждают, что с целью увеличения внутреннего производства в импорте пшеницы предоставлены льготы. В частности, при ввозе пшеницы НДС составляет всего 10%. В стране созданы несколько мукомольных комбинатов, которые постепенно увеличивают внутреннее производство.

Напомним, что в прошлом году республика импортировала свыше 1 млн. 34,1 тыс. тонн пшеницы и порядка 88,8 тыс. тонн муки.

В настоящее время, стоимость одного мешка муки первого сорта весом 50 кг производства Казахстана на рынках города Душанбе составляет 175-180 сомони, отечественного производства — 165 сомони.