Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

День 31 Августа: город Узген – не Кыргызстан?День 31 Августа: город Узген – не Кыргызстан?В Таджикистане собрано свыше 734 тыс. тонн зерновыхВ Таджикистане собрано свыше 734 тыс. тонн зерновых

Приближаются расширенные переговоры Кыргызстана с Туркменистаном

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/priblizha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445737-ru.html

Похожие новости

В Астане состоялось открытии национального дня Кыргызстана в рамках выставки "Астана Экспо-2017"

День 31 Августа: город Узген – не Кыргызстан?

Без осадков — погода по Кыргызстану на День знаний и Курман айт

Король Саудовской Аравии и император Японии поздравили Кыргызстан с Днем независимости

В аварии в Оренбурге пострадали кыргызстанцы. Возможно водитель уснул

31 августа 2017, 19:21       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. До конца текущего года планируется провести третье заседание межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, сообщил в интервью газете "Нейтральный Туркменистан" посол Кыргызстана в Туркменистане Жаныш Рустенбеков.
"В этой связи отрадно отметить, что за последние годы объём взаимной торговли между Кыргызстаном и Туркменистаном отличает динамика роста",- приводятся в информации слова дипломата, передает агентство "Тренд".
31 августа Кыргызская Республика отмечает 26-ю годовщину независимости. По словам посла, состоявшиеся визиты глав двух государств – президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева в Туркменистан в ноябре 2014 года и визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Кыргызстан в августе 2015 года – открыли новую страницу в современной истории взаимоотношений двух стран и создали возможность для активизации двусторонних политических, экономических и культурно-гуманитарных связей.
Важным событием в торгово-экономическом взаимодействии между странами стало учреждение в 2014 году межправительственной комиссии, два заседания которой проведены в Ашхабаде и Бишкеке в 2015 и 2016 годах. Нынешний год является юбилейным в кыргызско-туркменских отношениях – 9 октября 2017 года исполнится 25 лет со дня подписания Протокола об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Напомним, что две страны задействованы в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа, в первую очередь из Туркменистана.
Китайская CNPC закупает природное топливо в этом регионе с 2009 года, после запуска первых двух веток газопровода (A и B) из Туркменистана через территории Узбекистана и Казахстана. Недавно была введена в строй третья ветка (С), которая также проходит по этому маршруту. В настоящее время идут разработки по строительству дополнительной четвертой ветки (D) - по новому транзиту - через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум