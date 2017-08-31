День 31 Августа: город Узген – не Кыргызстан?

31 августа 2017, 19:23 Комментарии

Сегодня Кыргызстан празднует очередную годовщину независимости. По давно устоявшемуся сценарию кульминацией праздника должно было стать выступление на площади Ала-Тоо президента Алмазбека Атамбаева.

Спичрайтеры президента многие годы готовят его речь 31 августа по стандартной схеме - перечисляются достижения власти с 2010 года плюс специфическая повестка дня на текущий политический момент. Двуязычная речь также имеет свою цель - на русском языке (77% слов в сегодняшней речи) президент налегает на гражданский национализм; на кыргызском языке президент говорит (23%) с этническом национализмом.

Сегодняшняя речь имела одну, но важную специфическую повестку - это предстоящие выборы президента. Сразу после перечисления достижений страны Атамбаев сказал, что против кандидатуры власти объединились разные силы, чтобы вернуть страну в прошлое. "Лозунг один: кто угодно, только не кандидат от СДПК. Почему? Потому что кандидат от СДПК продолжит курс президента Атамбаева", - сказал президент самую очевидную причину о простом выборе.

Другая важная часть слов президента о выборах: самое опасное - заранее готовится дискредитация итогов выборов. "...Активно муссируется тема так называемого административного ресурса, который якобы обеспечит победу кандидата от СДПК. Это подаётся как бесспорный факт, и даже обсуждается тема организации массовых беспорядков в случае победы кандидата СДПК", - сказал президент, которому поступает оперативная информация.

О каких кандидатах в президенты может идти речь? Их круг очевиден в виду дороговизны организации протестов и наличия определенной базы поддержки. Про админресурс говорили или говорят почти все оппозиционно настроенные претенденты. Самым известным обвинением в применении админресурса, потому что это было первым подобного рода заявлением, было заявление кандидата Сариева с требованием отставки премьер-министра Жээнбекова. Он же недавно в интервью местному СМИ вновь обвинил в повсеместном применении админресурса в пользу одного кандидата.

На внеочередной сессии Жогорку Кенеша 25 августа о повсеместном применении админресурса говорил кандидат Бабанов, который обвинил сотрудников 7 и 10 управления МВД в слежке. Тут также следует упомянуть, что Бабанов также заранее повсеместно и постоянно не устает объявлять себя победителем выборов уже 15 октября, то есть в первом в туре.

Не исключая вероятности того, что некоторые политики поставят свои личные интересы выше нашей государственности, президент Атамбаев в своей речи отметил удивительную способность кыргызстанцев к консолидации. В качестве примера он привел июньские события 2010 года.

Однако, как сообщает Турмуш, в центре Узгенского района Ошской области сегодня, как и раньше, традиционно не отмечают День независимости. Население города Узген на 90% состоит не из титульной нации. Это наводит на мысль, что в городе праздник нашей независимости выпал, образовав вакуум и анклав. Что об этом думают в Бишкеке?