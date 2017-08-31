В рамках социального проекта "+100 к жизни" 30 семей села Чон-Далы научились оказывать первую доврачебную помощь

31 августа 2017, 17:52 Комментарии

По данным Национального статистического комитета за 2016 год, главными причинами смерти кыргызстанцев являются болезни системы кровообращения – это инфаркты и инсульты. Их доля составляет около 50% от общего числа смертельных исходов. Следующими в списке обозначены заболевания, связанные с органами пищеварения и органов дыхания.

Меж тем, средняя отдаленность удаленных населенных пунктов Чуйской области от медицинских учреждений составляет 15-30 км.

30 августа 2017 года представители около 30 семей села Чон-Далы Ысык-Атинского района Чуйской области прошли обучение самостоятельному и своевременному оказанию первой доврачебной помощи. Обучение проводилось в рамках волонтерского проекта "+100 к жизни". Первый курс обучения был приурочен к празднованию Дня независимости Кыргызстана.

В своей приветственной речи руководитель проекта "+100 к жизни" Руслан Гайдаров подчеркнул, что проект реализуется в рамках программы "Родные города" ПАО "Газпром нефть". В этом году волонтеры из Кыргызстана впервые подали свои заявки по программе "Родные города", и проект "+100 к жизни" оказался одним из победителей. Проект предполагает обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи жителей более 150 семей 4 населенных пунктов, отдаленных от г. Бишкек и Чуйской области. Реализацию проекта осуществляют волонтеры из компании "Газпром нефть Азии" в кооперации с волонтерами из команды Enactus KSMA (Кыргызской Государственной Медицинской Академии) и тренерами по первой помощи Департамента управления при чрезвычайных ситуациях Красного Полумесяца Кыргызстана.

Село Чон-Далы выбрано первым населённым пунктом, где волонтеры решили начать свой проект, неспроста. Это село находится в нескольких километрах от ближайших населенных пунктов, где имеются больницы, аптечные пункты и другие медицинские учреждения. В летнее время в Чон-Далы также приезжают владельцы дачных участков.

1 of 10 Умение оказать первую помощь — важный жизненный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. Поэтому волонтеры и участники проекта "+100 к жизни" взяли на себя ответственность обучить сельчан по вопросам первой доврачебной помощи при травмах, ранах и кровотечениях; при ожогах и болях (головных и сердечных); при обмороках и стрессовых ситуациях; при отравлениях и поражениях глаз и др. После обучения участникам были розданы специально укомплектованные аптечки с инструкциями по оказанию первой доврачебной помощи на русском и кыргызском языках.

Старший тренер по первой помощи Департамента управления при чрезвычайных ситуациях Красного Полумесяца Кыргызстана Замир Дуйшеев, считает, что навыки и знания по первой помощи являются неотъемлемой частью в сфере безопасности любого человека, и никто не застрахован от несчастных случаев, исход которых может стать необратимым и поэтому данные знания важны для каждого человека, который может столкнуться с непредвиденной ситуацией.

Обучение жителей отдаленных районов города Бишкек и Чуйской области позволит сократить уровень смертности и травматизма при неотложных ситуациях, предоставит возможность действовать уверенно в целях сохранения и защиты жизни в повседневных условиях.

1 of 9 Проект "+100 к жизни" очень актуален, так как растёт актуальность знаний и навыков по первой помощи из-за роста числа природных катаклизмов, увеличивающейся статистики дорожно-транспортных происшествий и последствий ДТП, а также полного отсутствия знаний по первой помощи среди населения.

В рамках проекта, по славам руководителя проекта Руслана Гайдарова, пройдет обучение в одной из удаленных школ, где учителей и детей обучат первой доврачебной помощи.

"Также в рамках обучения среди участников проекта был поведен социологический опрос, который после всех четырех обучений, будет обработан и презентован СМИ и на основании его будет разработан новый долгосрочный проект", — отметил Руслан Гайдаров.

Справка:

"Родные города" ― это комплексная программа социальных инвестиций "Газпром нефти", которая объединяет серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту.

Социальные инвестиции компании "Газпром нефть" — это вклад в системное преобразование социальной сферы городов, где расположены ее предприятия и живут поколения работников. Инвестируя в свои родные города, "Газпром нефть" вовлекает местные сообщества, НКО, местную власть и работников как в процесс формирования портфеля проектов и программ, так и к их реализации, добивается высочайшего класса выполнения проектов.

Красный Полумесяц Кыргызстана – это гуманитарная организация, которая работает во всех регионах страны и оказывает помощь населению в различных направлениях. Одной из приоритетных задач организации является подготовка населения Кыргызстана к реагированию на чрезвычайные ситуации, такие как землетрясения, сели и другие бедствия. Тренера и инструкторы Красного Полумесяца Кыргызстана обучают население, сотрудников малых и крупных предприятий тому, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим.