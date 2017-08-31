ООН вновь призвал мир последовать примеру Казахстана

31 августа 2017, 18:36 Комментарии

Мировое сообщество отметило Международный день действий против ядерных испытаний специальным заседанием Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 30 августа, которое продемонстрировало единство мнений об актуальности скорейшего достижения полного запрета ядерных испытаний, сообщило агентства "Казиняорм" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Заседание, участие в котором приняло подавляющее большинство государств-членов ООН, открыл Президент 71-й сессии ГА ООН Питер Томсон. Он отметил, что в условиях глобальной неопределенности на международной арене в вопросах мира и безопасности необходимо вернуться к трезвой дипломатии". Томсон положительно отметил принятый в июле текущего года Договор о запрещении ядерного оружия, учитывающий вопросы ядерных испытаний и ликвидации их последствий.

Накануне мероприятия, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, в котором подчеркнул важность этой даты как дань уважения жертвам ядерных испытаний и напоминание всему человечеству о сохраняющейся серьезной угрозе международной стабильности и безопасности. Он призвал все страны объединить усилия по скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Более 2 тысяч ядерных испытаний было проведено за последние 70 лет, от Южно-Тихоокеанского региона до Северной Америки, Центральной Азии и Северной Африки", - отметил он.

Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, принявшая участие в заседании от имени Гутерриша, поблагодарила Правительство Казахстана за неустанные усилия по информированию мирового сообщества о пагубных последствиях ядерных испытаний и необходимости наращивания усилий для достижения окончательного запрета ядерных испытаний. Цитируя Генсека ООН, Накамицу отметила недостаточность существующей в последние 20 лет нормы о добровольных односторонних мораториях на ядерные испытания, подчеркнув, что продолжающиеся ядерные испытания КНДР показывают, что даже самая сильная норма не заменяет юридически обязывающего запрета, и в этой связи призвала к обеспечению скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу. Напомнив, что в этот день в 1991 году указом Президента Казахстана был закрыт Семипалатинский ядерный испытательный полигон, она призвала мир к коллективным и твёрдым действиям на пути к миру без ядерного оружия.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко проинформировал участников заседания о твердой приверженности Казахстана построению мира, свободного от ядерного оружия. Он поблагодарил сообщество ООН за единогласное одобрение инициированной Казахстаном Резолюции Генеральной ассамблеи ООН 64/35 от 2 декабря 2009 года об учреждении Международного дня действий против ядерных испытаний. Как отметил Р. Василенко, закрытие Семипалатинского полигона согласно историческому решению Президента Нурсултана Назарбаева положило начало глобальному антиядерному движению и привело к последующему мораторию на проведение ядерных испытаний на других полигонах мирах, активизации процессов сокращения глобальной ядерной угрозы, включая разработку ДВЗЯИ. Была создана новая зона, свободная от ядерного оружия в Центральной Азии, которая стала первой такой зоной в северном полушарии. "Мы хотели бы настоятельно призвать те государства, которые еще не подписали или не ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это незамедлительно. (...) Мы обязаны это сделать во имя памяти миллионов жертв испытаний ядерного оружия и ради будущих поколений. Достаточно вспомнить ужасающие последствия использования ядерного оружия в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки и четырех десятилетий испытаний ядерного оружия в Казахстане, а также в южной части Тихого океана, Северной Африке, Северной Америке и других регионах, чтобы получить вдохновение для более решительных действий в этом вопросе", - отметил казахстанский дипломат.

Как известно, на данный момент ДВЗЯИ, открытый для подписания в 1996 году, подписан 183 и ратифицирован 166 государствами, однако его вступление в силу возможно только после присоединения к нему восьми конкретных государств - Египта, Израиля, Индии, Ирана, КНР, КНДР, Пакистана и США. Особое внимание участников было привлечено к предложениям Президента Казахстана в Манифесте "Мир. 21-й век" о разработке плана Глобальной стратегической инициативы-2045, главной целью которого является устранение корневых причин войн и конфликтов и создание к столетию ООН мира, свободного от ядерного оружия, и к новым инициативам Главы государства, озвученным им 29 августа в Астане. Как было отмечено, ряд инициатив Президента Н.Назарбаева в сфере нераспространения уже реализован: 29 августа этого года состоялось торжественное открытие Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ в Усть-Каменогорске при участии гендиректора этой организации Юкия Амано. В ходе этого мероприятия казахстанский лидер подчеркнул, что ядерная безопасность должна быть универсальной и недискриминационной и выразил готовность Казахстана инициировать процесс обновления Глобального саммита по ядерной безопасности и провести его заседание в Астане.

В заседании приняли участие постоянные представители государств-членов ООН, эксперты, а также представители международных организаций и СМИ, аккредитованных при ООН.

Источник:Казинформ