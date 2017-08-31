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Король Саудовской Аравии и император Японии поздравили Кыргызстан с Днем независимостиКороль Саудовской Аравии и император Японии поздравили Кыргызстан с Днем независимости

Без осадков — погода по Кыргызстану на День знаний и Курман айт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445733-ru.html

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31 августа 2017, 18:31       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. В пятницу, 1 сентября, осадков в республике не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, днем будет +30...+35.
В Таласской области ночью +8...+13, днем от 30 до 35 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 13-18 градусов со знаком "плюс", днем +30...+35.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 9-14 тепла, днем +22...+27.
В Нарынской области ночью +6...+11, днем воздух прогреется до 23-28 градусов.
В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +33...+35.
В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 33-35 градусов тепла.
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