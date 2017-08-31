Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Без осадков — погода по Кыргызстану на День знаний и Курман айтБез осадков — погода по Кыргызстану на День знаний и Курман айтВ столице в честь Дня независимости прошел фестиваль единоборствВ столице в честь Дня независимости прошел фестиваль единоборств

Король Саудовской Аравии и император Японии поздравили Кыргызстан с Днем независимости

Источник:
http://knews.kg/2017/08/korol-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445731-ru.html

Похожие новости

Без осадков — погода по Кыргызстану на День знаний и Курман айт

В столице в честь Дня независимости прошел фестиваль единоборств

В Бишкеке в честь Дня независимости прошел фестиваль единоборств

Главы Узбекистана и Афганистана поздравили Атамбаева с Днем независимости

В адрес Атамбаева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости КР

31 августа 2017, 18:00       Комментарии

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд и император Японии Акихито поздравили президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"По случаю празднования Дня независимости Кыргызской Республики я с большим удовольствием направляю сердечные поздравления, искренние и добрые пожелания счастья, а также процветания народу Кыргызстана", — говорится в поздравлении императора Японии.
"…От имени народа, правительства Королевства Саудовская Аравия, а также от себя лично с огромным удовольствием передаю Вам самые искренниепоздравления и наилучшие пожелания здоровья и счастья, а правительству и братскому народу Кыргызстана – неуклонного прогресса и процветания", — говорится в поздравлении Короля Саудовской Аравии.
По данным пресс-службы президента КР, поздравительные телеграммы в адрес руководства республики и народа Кыргызстана направили также президенты Индии, Португалии, Сербии, Австрии, Алжира и Болгарии. Кроме того,  с теплыми словами в адрес кыргызстанцев обратились генерал-губернатор Австралийского содружества Канберра Питер Костроув, а также Король Марокко Мохаммед.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум