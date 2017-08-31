Король Саудовской Аравии и император Японии поздравили Кыргызстан с Днем независимости

31 августа 2017, 18:00 Комментарии

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль-Сауд и император Японии Акихито поздравили президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"По случаю празднования Дня независимости Кыргызской Республики я с большим удовольствием направляю сердечные поздравления, искренние и добрые пожелания счастья, а также процветания народу Кыргызстана", — говорится в поздравлении императора Японии.

"…От имени народа, правительства Королевства Саудовская Аравия, а также от себя лично с огромным удовольствием передаю Вам самые искренниепоздравления и наилучшие пожелания здоровья и счастья, а правительству и братскому народу Кыргызстана – неуклонного прогресса и процветания", — говорится в поздравлении Короля Саудовской Аравии.

По данным пресс-службы президента КР, поздравительные телеграммы в адрес руководства республики и народа Кыргызстана направили также президенты Индии, Португалии, Сербии, Австрии, Алжира и Болгарии. Кроме того, с теплыми словами в адрес кыргызстанцев обратились генерал-губернатор Австралийского содружества Канберра Питер Костроув, а также Король Марокко Мохаммед.