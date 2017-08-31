31 августа 2017, 17:40 Комментарии

3 сентября компания "Билет.kg" разыграет путешествие на двоих в Дубай. Об этом сообщают организаторы акции.

Розыгрыш призов состоится 3 сентября 2017 года в гипермаркете "Фрунзе-Центральный", который расположен по адресу: ул. Горького 1/2 (перес. Алма-Атинская).

Торжественная церемония стартует в 11:00.

Акция проходила с 1 по 31 августа 2017 года в сети гипермаркетов "Фрунзе". Для того чтобы принять участие в розыгрыше путевки на двоих в Дубай (ОАЭ), а также побороться за другие призы, всего лишь нужно было купить авиабилет либо тур в офисах продаж компании "Билет.Kg", расположенных в гипермаркетах "Фрунзе", либо приобрести товар на сумму не менее 3000 сомов в сети гипермаркетов, получить купон в обмен на чек или инвойс, заполнить отрывную часть купона, опустить ее в лототрон и не упустить шанс выиграть тур в ОАЭ.

Отметим, кроме путешествия в Дубай 3 сентября будут разыграны сертификаты, предоставляющие скидку на приобретение тура на 5 000 и 10 000 тысяч сомов, дисконтные карты на приобретение авиабилетов и туров у компании "Билет.Kg", а также множество других призов.