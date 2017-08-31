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Новости Кыргызстана

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В Бишкеке в честь Дня независимости прошел фестиваль единоборств

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445729-ru.html

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31 августа 2017, 17:43       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. В Бишкеке сегодня в честь Дня независимости Кыргызстана на старой площади столицы прошел фестиваль единоборств, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Перед горожанами выступили 150 представителей спортивных школ и федераций, которые продемонстрировали показательные выступления по 9 видам единоборств, в том числе дзюдо, таэквондо ITF и WTF, самбо, айкидо, кыргыз курош и т.д.
Помимо спортивных мероприятий, зрителям были представлены выступления творческих коллективов.
Главной целью является пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей к занятию спортом.
Мероприятие прошло под патронажем Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек.

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