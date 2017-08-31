В Бишкеке в честь Дня независимости прошел фестиваль единоборств

31 августа 2017, 17:43 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. В Бишкеке сегодня в честь Дня независимости Кыргызстана на старой площади столицы прошел фестиваль единоборств, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Перед горожанами выступили 150 представителей спортивных школ и федераций, которые продемонстрировали показательные выступления по 9 видам единоборств, в том числе дзюдо, таэквондо ITF и WTF, самбо, айкидо, кыргыз курош и т.д.

Помимо спортивных мероприятий, зрителям были представлены выступления творческих коллективов.

Главной целью является пропаганда здорового образа жизни и привлечение детей к занятию спортом.

Мероприятие прошло под патронажем Управления физической культуры и спорта мэрии города Бишкек.