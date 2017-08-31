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Главы Узбекистана и Афганистана поздравили Атамбаева с Днем независимости

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365625_gl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445728-ru.html

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В адрес Атамбаева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости КР

Временный поверенный в делах США в КР поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

31 августа 2017, 17:35       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости.
"В эти светлые праздничные дни в преддверие священного праздника Курбан хайит мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и братскому народу Кыргызстана свои сердечные поздравления и добрые пожелания.
Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании Президента Узбекистана.
Мирзиёев пожелал Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.
Президент Афганистана Ашраф Гани также поздравил своего коллегу Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.
"Кыргызстан является одним из ближайших и дружественных стран Афганистана. Развитие дружественных отношений с Кыргызстаном вызывает радость у народа Афганистана. Я хотел бы выразить свое искреннее удовлетворение уровнем развития двусторонних связей и надежду на то, что отношения между нашими странами будут расширяться и углубляться на благо двух братских народов", - отмечено в телеграмме поздравления.

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