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Ошский "Достук" выиграл Кубок президента по кок-бору

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445727-ru.html

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31 августа 2017, 17:27       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Команда "Достук" (Ошская область) обыграла "Мурас" (Таласская область) в финале Кубка президента КР по кок-бору, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Всего в турнире участвовали 11 команд. Соревнования проходили в Чолпон-Ате.
Ранее в матче за третье место сокулукский "Биримдик" обыграл "Арашан" из Аламудунского района со счетом 4:0. В решающей встрече "Достук" победил "Мурас" с результатом 4:3 и стал обладателем почетного трофея.
Команда-победитель получила полмиллиона сомов, 250 тысяч досталось "Мурасу", а 100 тысяч - "Биримдику".
Лучшим игроком турнира признан спортсмен из "Достука" Байыш Ниязов.
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