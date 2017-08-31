Ошский "Достук" выиграл Кубок президента по кок-бору

31 августа 2017, 17:27 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Команда "Достук" (Ошская область) обыграла "Мурас" (Таласская область) в финале Кубка президента КР по кок-бору, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Всего в турнире участвовали 11 команд. Соревнования проходили в Чолпон-Ате.

Ранее в матче за третье место сокулукский "Биримдик" обыграл "Арашан" из Аламудунского района со счетом 4:0. В решающей встрече "Достук" победил "Мурас" с результатом 4:3 и стал обладателем почетного трофея.

Команда-победитель получила полмиллиона сомов, 250 тысяч досталось "Мурасу", а 100 тысяч - "Биримдику".

Лучшим игроком турнира признан спортсмен из "Достука" Байыш Ниязов.

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