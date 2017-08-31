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Команда "Достук" по кок-бору стала обладателем Кубка президента

Источник:
http://kabar.kg/news/komanda-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445726-ru.html

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31 августа 2017, 17:15       Комментарии

Бишкек, 31.08.17 /Кабар/. Команда из Ошской области "Достук" в финале Кубка президента по кок-бору обыграла коллектив из Таласа "Мурас", сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Финал состязаний прошел на ипподроме в городе Чолпон-Ате. Соревнования традиционно были приурочены ко Дню независимости Кыргызстана.
В финале команда из Ошской области обыграла своих соперников со счетом 4:3.
В игре за третье место "Биримдик" обыграл "Арашан" со счетом 5:1 (обе команды из Чуйской области).
"Достук" получил 500 тыс сомов за первое место, "Мурас" – 250 тыс за второе. Обладателю третьего места достались 100 тыс сомов.
Также всем командам, принявшим участие в этом турнире, вручили по 10 тысяч сомов.
Лучшим игроком турнира признан Манас Ниязов из команды "Достук".
Кок-бору - популярная конная игра среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов и других народов Азии. В русском языке обычно употребляется слово "козлодрание". Всадники борются за тушу козла - необходимо не только завладеть ею, но и удержать, забросить в "казан" (ворота) команды соперника.

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