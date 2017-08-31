В адрес Атамбаева продолжают поступать поздравления по случаю Дня независимости КР

31 августа 2017, 17:18 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. В адрес президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева продолжают поступать поздравления от лидеров зарубежных стран по случаю Дня независимости КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Поздравление президента Таджикистана Эмомали Рахмона: "Пользуясь приятной возможностью, выражаю надежду, что таджикско-кыргызские отношения дружбы и многопланового сотрудничества, основанные на взаимном уважении и добрососедстве, будут и в дальнейшем развиваться в соответствии с коренными интересами народов двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Алмазбек Шаршенович, доброго здоровья, счастья и новых свершений на благо дальнейшего процветания Кыргызстана, а его дружественному народу – мира, благополучия и прогресса".

Поздравление президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимоподдержки, связывающие наши народы, и впредь будут служить надежным фундаментом для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном".

Поздравление президента Республики Беларусь Александра Лукашенко: "Убежден, что поступательное развитие белорусско-кыргызского сотрудничества, углубление взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза создают надежную основу для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между народами Беларуси и Кыргызстана, содействуют экономическому росту и процветанию наших стран".

Поздравление президента Грузии Георгия Маргвелашвили: "Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы подчеркнуть, что наши государства открыли новую страницу в отношениях и стали развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.

Мы высоко ценим тесные исторические узы, связывающие наши народы и придаем большое значение развитию и углублению сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов".

Поздравление президента Армении Сержа Саргсяна: "Убежден, что доверительный диалог на высшем уровне, тесное сотрудничество наших стран в рамках многосторонних международных и региональных организаций, в формате ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, позволят обеспечить вывод армяно-кыргызстанских отношений на более высокий уровень партнерства".

Поздравление президента Украины Петра Порошенко: "Демократический путь развития, избранный кыргызским народом, служит надёжной основой для построения в Кыргызстане правового государства, главной ценностью которого является человек, его права и свободы.

Убежден, что дружеские связи и взаимовыгодное сотрудничество будут успешно развиваться в интересах народов наших стран".

Поздравление президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани: "Кыргызстан является одним из ближайших и дружественных стран Афганистана. Развитие дружественных отношений с Кыргызстаном вызывает радость у народа Афганистана. Я хотел бы выразить свое искреннее удовлетворение уровнем развития двусторонних связей и надежду на то, что отношения между нашими странами будут расширяться и углубляться на благо двух братских народов".

Поздравление президента Монголии Халтмаагийна Баттулги: "От имени монгольского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас, Ваше Превосходительство господин Президент, и в вашем лице дружественный кыргызский народ по случаю 26-летия Дня Независимости Кыргызской Республики.

Буду рад сотрудничать с Вами, Ваше Превосходительство, в деле дальнейшего расширения и развития дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Кыргызской Республикой на благо наших двух народов.

Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья и всего наилучшего, а дружественному кыргызскому народу – процветания".

Поздравление президента Республики Корея Мун Чжэ Ина: "Я искренне надеюсь, что наша дружба и сотрудничество, которые крепли с годами в различных областях, будут еще более укрепляться для повышения взаимопонимания и дружбы между народами".

Поздравление Короля Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль-Сауда: "По случаю Дня Независимости Вашей страны от имени народа, Правительства Королевства Саудовская Аравия, а также от себя лично с огромным удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и счастья, а Правительству и братскому народу Кыргызстана – неуклонного прогресса и процветания".

Поздравление Короля Нидерландов Виллем-Александра: "По случаю Вашего Национального Дня выражаю мои поздравления и наилучшие пожелания благополучия народа Кыргызской Республики".

Король Бельгии Филипп поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости страны.

Поздравление Императора Японии Акихито: "По случаю празднования Дня независимости Кыргызской Республики я с большим удовольствием направляю сердечные поздравления, искренние и добрые пожелания счастья, а также процветания народу Кыргызстана".

Также Атамбаева и народ страны с Днем независимости поздравили президенты Индии, Португалии, Сербии, Австрии, Алжира, Болгарии. Кроме того, поздравительные телеграммы направили генерал-губернатор Австралийского содружества Канберра Питер Костроув, а также Король Марокко Мохаммед.