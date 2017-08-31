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Посол Великобритании: Научите маршрутчиков водить

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365628_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445724-ru.html

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31 августа 2017, 16:51       Комментарии

Посол Великобритании Робин Орд-Смит возмутился навыками вождения маршрутчиков. Свой пост Орд-Смит опубликовал на официальной странице в Твиттере.
На снимке, который опубликовал посол видно, как несколько маршрутных такси устроили вакханалию на столичных дорогах. Родин Орд-Смит попросил кого-нибудь объяснить как правильно водить.
Could somebody please give marshrutka drivers some training on how to drive? pic.twitter.com/GRyLYKgzdu
- Robin Ord-Smith (@RobinOrdSmith) 31 августа 2017 г.
Под твиттом возникла стена комментариев, из публичных личностей там отметился гражданский активист Айбек Баратов, который посчитал, что даже если обучить водителей маршуток правильно ездить, то ничего не изменится, необходимо избавляться от взяток и устанавливать камеры.
Even if we do the training, they will still be driving the same. We need to get rid of bribes and install cameras, like in UK
- Диванный Эксперт (@aibekbaratov) 31 августа 2017 г.
Маршрутное такси один из основных средств передвижения жителей столицы, и возможно, бишкекчане уже привыкли к их отвратительному поведению. Пассажиры отчасти сами провоцируют водителей нарушать ПДД, прося остановиться в запрещенных местах. Но стоит и вспомнить прошлогодний экзамен для водителей маршрутных такси, во время которого ни один из 18 них не смог сдать тест на знание ПДД.

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