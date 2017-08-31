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Инспектор ПМ незаконно возвращал водительские права нарушителям ПДДИнспектор ПМ незаконно возвращал водительские права нарушителям ПДДВременный поверенный в делах США в КР поздравил кыргызстанцев с Днем независимостиВременный поверенный в делах США в КР поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

В аварии в Оренбурге пострадали кыргызстанцы. Возможно водитель уснул

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365630_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445723-ru.html

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Шесть граждан Кыргызстана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом

31 августа 2017, 17:07       Комментарии

В результате аварии на 150 километре трассы Самара-Оренбург пострадали 7 человек. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в РФ ссылаясь на ГУ МЧС.
Микроавтобус Форд двигался из Кыргызстана в столицу России. В автобусе находилось 9 человек, 7 из них пострадали и получили травмы средней степени тяжести, погибших нет. Троих пассажиров разместили в госпиталь, двое отправились в Москву.
Российские СМИ ссылаясь на правоохранительные органы делятся информацией о том, что по предварительным данным водитель уснул за рулем и вылетел в кювет.

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