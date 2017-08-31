Инспектор ПМ незаконно возвращал водительские права нарушителям ПДД

31 августа 2017, 17:13 Комментарии

Прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора патрульной милиции Нарынского ГОВД И.Н. по признакам преступлений предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР.

Установлено, что вышеуказанный инспектор в нарушение требований инструкции приказа МВД КР с января 2016 года по февраль 2017 года незаконно выдал водителям, нарушивших ПДД, водительские удостоверения в количестве 110 штук. Данные противоправные деяния проводились без представления квитанций оплаченных штрафов Нарынского районного филиала ГП "Кыргыз Почтасы". В результате государству причинен ущерб в размере 29 тысяч 400 сомов.

В ходе следствия причиненный ущерб был возмещен полностью. Следует отметить, что приговором Нарынского городского суда И.Н. был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 расчетных показателей.