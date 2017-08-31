Дастан Али Шаршеев — о возможности выступить на чемпионате мира, о хитростях спорта и планах стать политиком

31 августа 2017, 17:07 Комментарии

Кыргызстанского бойца Дастана Али Шаршеева пригласили стать участником главного боя вечера турнира Russian challenge от Всемирной организации боевых искусств. Как признается спортсмен, для него это будет первый подобный бой за пределами Кыргызстана.

Редакция K-News побеседовала с Дастаном. Боец рассказал нам о значимости предстоящего турнира, о подготовке к матчу-реваншу с Антоном Калининым из России, а также о планах стать политиком.

Что значит предстоящий бой для вашей карьеры? Всемирная организация боевых искусств предложила моему тренеру Руслану Кривуша выступить мне на главном бое вечера, который пройдет в Москве 24 сентября. За пределами страны я еще не выступал на главном бое вечера. Соперник очень сильный – молодой спортсмен Рашид Салихов, который идет без поражений. У него было около 20 боев и ни одного поражения.

Если мы выиграем, то следующий бой будет за пояс чемпиона мира от этой же организации. К этому мы с тренером шли, с каждым разом делая шаг к этому бою.

Как вы готовитесь к боям? Когда мы готовились к реваншу, я в жизни так не тренировался. Я читал книгу про Мухаммеда Али, там говорится, что он бегал до отказа почек, до последней капли пота. Все, о чем говорилось в книге, я познал на себе – икры сжимались, сердце выпрыгивало и тяжело было тренироваться.

Но физическая подготовка – это не все. Нужна также психологически-моральная подготовка. В нашей команде в Москве есть специалисты, которые следят за состоянием бойцов.

Я обычный сельский парень, который вырос в горах, работал на поле. Чтобы из такого парня сделать спортсмена, нужно очень много усилий, пота, нервов. Даже если боец пропустит удар, он должен встать. Я столько ударов пережил не только в спорте, но и в жизни.

Для таких тренировок нужна очень сильная мотивация. Что вас вдохновляло? Очень тяжело найти свой путь. Все от тебя требуют что-то: зарабатывать деньги, жениться, родить детей. Когда ты занимаешься в селе, нет никаких условий. Как говорят у нас говорят "Ааламга жол айылдан башталат", это означает, что все берет начало в селах.

Вдохновляет меня наша история, как мы жили, как мы воевали, как мы стали нацией. В нашей истории было столько великих батыров, которые были известны на всю Азию. Я читаю о них и представляю, как они жили. Наш спорт по сравнению с этим очень легок, ведь они бились насмерть за жизнь, за свою семью, за народ. У нас же есть судья, правила.

Есть спортсмены, у которых есть цель, но нет таланта, я себя отношу именно к таким. Они часами тренируются через "не могу". Спорт учит терпеть, когда тебе больно, учит улыбаться, когда нет сил. Это целая жизнь, я кроме спорта ничем не занимаюсь.

Какую поддержку государство оказывает профессиональным спортсменам? Мы нуждаемся в финансовой поддержке. От государства практически ничего не поступает. За свою карьеру от государства я не удостоился даже диплома, не говоря уже о других, более весомых наградах. В этом плане я очень разочарован государством.

Очень важны сборы перед соревнованиями. От того, как ты потренируешься, зависит то, как ты выступишь на ринге. Но на подготовку нужны деньги.

У нас есть влиятельные люди, богатые политики. Я обратился как-то к ним и попросил $500. Бывало, что они обещали помочь, но потом переставали отвечать на звонки. Для них $500 — это ничто, они запросто тратят такие деньги на одежду или какую-то нелепую покупку. Я на эту сумму мог бы хорошо подготовиться к бою и поднял бы наш кыргызский флаг.

Кыргызских талантливых спортсменов очень много. Но чтобы идти вперед, кто-то должен тебя поддерживать.

Поддержка семьи была? Ведь не каждая мама отпустит своего сына в этот спорт. Семья – это самое драгоценное, что у меня есть, если у меня сильная семья, то и я буду сильным. Но меня они не поддерживали до боя-реванша. Они говорили: "Зачем это тебе?". Я самый младший, и никого не слушался, я знал, что добьюсь успеха. Когда я готовился к реваншу, родные начали поддерживать меня. Это очень приятно, также очень приятно, когда тебя весь Кыргызстан поддерживает.

Были такие сложные моменты, когда хотелось все бросить? Таких моментов было много. Когда проиграешь бой, когда пропускаешь удар. Тело хочет кушать, спать, много на что отвлекаться, развлекаться. В спорте ты должен воспитывать свое тело, чтобы оно слушалось тебя. Ты контролируешь себя каждый день, каждую минуту. Я не хочу впустую тратить время – это самое ценное, что у нас есть. Время идет и не будет ждать, рано или поздно оно возьмет свое.

Я хочу к 32 годам войти в историю, а сейчас мне 26 лет.

У вас философский подход к спорту. Насколько это важно? Люди говорят, что спортсмены умеют только бить, а дальше ничего не видят. Мухаммед Али был очень мудрым человеком, он был оратором, политиком. Для спортсмена важно быть грамотным.

Великие спортсмены всегда очень умные, сколько времени ты тренируешься, столько времени у тебя работает мозг.

Если встретятся два великих спортсмена, выиграет тот, кто умнее и хитрее. В спорте должна быть голова, иначе ничего не получится.

Есть ли бои, которые были для вас особенно тяжелыми? Каждый бой для меня тяжелый. У каждого из них есть своя история.

У меня рука сломана, операцию делали, локоть сломан, ребро, на левой ноге был сильный ушиб сустава, разрыв связок был, почки тоже нездоровы. Но я знаю, ради чего я трачу свое здоровье и жизнь.

Вы пожелали бы своему сыну тот путь, который вы прошли, преодолевая все трудности? Не только своему сыну, но и всем. Мы должны знать, для чего нам дана жизнь. Спорт учит тому, как общаться с людьми, учит уважению. Я думаю, что никто не ошибется, выбрав такой путь. Если вы выбрали что-то, не сдавайтесь.

Хочу 10 детей, я не буду заставлять их ничему, каждый должен сделать свой выбор, я постараюсь им все показать. Мы сами творим свою судьбу.

А что ваши родители хотели для вас? Они хотели, чтобы я работал в госучреждении, я юрист по образованию – этого хотели родители.

Вы говорили, что читали книги Мухаммеда Али. Какие еще произведения произвели на вас впечатление? Чингиз Абдрасулов "Путь вершины", книга выпущена в 2016 году. Это молодой писатель, который пишет о том, как можно добиться успеха в наше время. Также изучаю нашу историю.

Читал "Бедный папа, богатый папа" Роберта Киосаки, книгу о боевых искусствах, где рассказывается про жизнь самураев. Главное, что я подчеркнул, это то, что важно всегда оставаться честным и достойным. Даже если я стану политиком, я не оставлю эти принципы.

Вы хотите пойти в политику? Сравните, как живут Казахстане и у нас. Да, у них есть нефть. Но у нас есть большее, у нас источники: Кумтор, ледники, вода, озеро, леса, горы. Мы можем правильно этим пользоваться.

Но то, что я выбрал, это короткий путь. И за это время нужно добиться успеха не для себя, а для своего народа.

Мне нужна поддержка моего народа, и я буду идти за правдой. Например, я не согласен с тем, что гостиницы и пансионаты на Иссык-Куле огораживают берег. Пусть ставят заборы вокруг территории пансионата, и берут плату за вход, но берег должен быть открытым. У нас везде там решетки, ни в Таиланде, ни в Малайзии, нигде я такого не видел.