Президенты Франции и Германии поздравили Атамбаева и народ страны с Днем независимости

31 августа 2017, 16:28 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президенты Франции Эммануэль Макрон и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравили главу Кыргызстана Атамбаева и народ страны с Днем независимости. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину наших дипломатических отношений, и я желаю углубления наших двусторонних отношений и укрепления дружественных связей, которые объединяют оба наши народа.

Франция весьма привержена стабильности в Центральной Азии и, учитывая важнейшие выборы, которые ожидаются осенью в Кыргызстане, я выражаю Вам поддержку в усилиях которые Вы прилагаете в продвижении плюрализма и укреплении верховенства права в Кыргызстане.

Прошу Вас принять, господин Президент, уверения в моем весьма высоком уважении", - отмечено в телеграмме Макрона.

В телеграмме президента Германии говорится: "Дружеские отношения между Кыргызстаном и Германией, сложившиеся уже 25 лет назад, за последние годы постоянно углублялись. С удовольствием вспоминаю нашу встречу в Бишкеке в прошлом году. Ваш визит в Германию в феврале этого года, также, как и визит Федерального канцлера в прошлом году подчеркивают большой интерес нашей страны к тесному сотрудничеству с Кыргызстаном.

Благодаря проведению решительных реформ Ваша страна добилась общественного прогресса, на который обращают внимание и далеко за ее пределами. Я желаю кыргызскому народу, чтобы такое положительное развитие удалось сохранить и продолжить. Германия останется надежным партнером для Кыргызстана и в дальнейшем его развитии.

Вам лично и Вашей семье я желаю благополучия и крепкого здоровья, а кыргызскому народу – светлого будущего в условиях мира и благосостояния".