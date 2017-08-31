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Фоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимостиФоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимостиПокоряющие НТВ бишкекчанки поздравили кыргызстанцев с Днем независимостиПокоряющие НТВ бишкекчанки поздравили кыргызстанцев с Днем независимости

Президенты Франции и Германии поздравили Атамбаева и народ страны с Днем независимости

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445720-ru.html

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Фоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимости

31 августа 2017, 16:28       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президенты Франции Эммануэль Макрон и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравили главу Кыргызстана Атамбаева и народ страны с Днем независимости. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину наших дипломатических отношений, и я желаю углубления наших двусторонних отношений и укрепления дружественных связей, которые объединяют оба наши народа.
Франция весьма привержена стабильности в Центральной Азии и, учитывая важнейшие выборы, которые ожидаются осенью в Кыргызстане, я выражаю Вам поддержку в усилиях которые Вы прилагаете в продвижении плюрализма и укреплении верховенства права в Кыргызстане.
Прошу Вас принять, господин Президент, уверения в моем весьма высоком уважении", - отмечено в телеграмме Макрона.
В телеграмме президента Германии говорится: "Дружеские отношения между Кыргызстаном и Германией, сложившиеся уже 25 лет назад, за последние годы постоянно углублялись. С удовольствием вспоминаю нашу встречу в Бишкеке в прошлом году. Ваш визит в Германию в феврале этого года, также, как и визит Федерального канцлера в прошлом году подчеркивают большой интерес нашей страны к тесному сотрудничеству с Кыргызстаном.
Благодаря проведению решительных реформ Ваша страна добилась общественного прогресса, на который обращают внимание и далеко за ее пределами. Я желаю кыргызскому народу, чтобы такое положительное развитие удалось сохранить и продолжить. Германия останется надежным партнером для Кыргызстана и в дальнейшем его развитии.
Вам лично и Вашей семье я желаю благополучия и крепкого здоровья, а кыргызскому народу – светлого будущего в условиях мира и благосостояния".

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