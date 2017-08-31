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Сапар Исаков поздравил кыргызстанцев с Днем независимостиСапар Исаков поздравил кыргызстанцев с Днем независимостиФоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимостиФоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимости

Султанбекова: Кыргызстан одним из приоритетных направлений развития определил обеспечение энергобезопасности

Источник:
http://kabar.kg/news/sultanbek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445719-ru.html

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Сапар Исаков поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

Фоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимости

31 августа 2017, 16:32       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. В ответ на мировые вызовы, Кыргызская Республика одним из приоритетных направлений развития страны определила обеспечение энергетической безопасности, с минимальным воздействием на окружающую среду. Об этом вице-премьер-министр КР Чолпон Султанбекова сказала сегодня на Международном форуме "Женщины за энергию будущего", который проходит в городе Астана Республики Казахстан.
"Демонстрация и обмен мировым опытом должны явиться залогом успешного и устойчивого развития всех стран в перспективе. Окружающая среда является основой для обеспечения роста населения и повышения уровня его жизни", — отметила она, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Касаясь вопросов гендерного равенства, вице-премьер-министр подчеркнула, что равенство женщин и мужчин, расширение прав и возможностей женщин всегда находятся в центре внимания правительства КР.
"Учитывая, что женщины составляют половину населения планеты и обладают бесценными знаниями и опытом, крайне важно добиваться, чтобы система международного природоохранного права закрепляла за ними право на всестороннее и равное участие во всех областях практики. Вопросы, затрагивающие женщин и гендерные аспекты, должны играть центральную роль при разработке международного природоохранного права. В Кыргызской Республике разработаны показатели, учитывающие гендерные аспекты, для расширения прав и возможностей женщин", — отметила Султанбекова.
На форуме "Женщины за энергию будущего" также были обсуждены вопросы загрязнения окружающей среды, угрозы повышения бедности, усиления неравенства среди населения и увеличения количества конфликтов в мире, внедрение элементов зеленой и низкоуглеродной энергетики.

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