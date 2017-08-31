31 августа 2017, 16:35 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /кабар/. Премьер-министр КР Сапар Исаков поздравил кыргызстанцев с Днем независимости страны.

Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в тексте поздравления премьер-министра говорится:

"Уважаемые соотечественники!

От имени Правительства Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с Днем независимости страны!

С момента ее обретения, Кыргызстан прошел через многие трудности и испытания. Несмотря на это, наша республика на сегодняшний день заняла свою достойную нишу в мировом сообществе.

Нашей основной задачей является сохранение и укрепление единства и согласия нашего народа, безопасности государства и развитие ее экономики.

В последние годы в стране произошли значительные перемены, мы сумели добиться ряда положительных изменений в различных сферах жизнедеятельности общества.

Совсем недавно, приступил к своей деятельности новый состав Правительства Кыргызской Республики, в которое пришли молодые, амбициозные руководители. Мы ставим перед собой большие цели и задачи по реформированию практически всех секторов экономики нашей страны.

В новой правительственной программе "Жаңы доорго кырк кадам" предусмотрен пошаговый план действий, состоящий из 40 этапов, направленных на развитие экономики страны и повышение благосостояния наших граждан.

Сейчас нам необходимо сплотиться и совместно приложить усилия для укрепления суверенитета страны и улучшения жизни граждан.

Еще раз с праздником дорогие соотечественники! Счастья, благополучия, согласия и мирного неба над головой!"