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Сапар Исаков поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sapar-isa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445718-ru.html

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31 августа 2017, 16:35       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /кабар/. Премьер-министр КР Сапар Исаков поздравил кыргызстанцев с Днем независимости страны.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в тексте поздравления премьер-министра говорится:
"Уважаемые соотечественники!
От имени Правительства Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с Днем независимости страны!
С момента ее обретения, Кыргызстан прошел через многие трудности и испытания. Несмотря на это, наша республика на сегодняшний день заняла свою достойную нишу в мировом сообществе.
Нашей основной задачей является сохранение и укрепление единства и согласия нашего народа, безопасности государства и развитие ее экономики.
В последние годы в стране произошли значительные перемены, мы сумели добиться ряда положительных изменений в различных сферах жизнедеятельности общества.
Совсем недавно, приступил к своей деятельности новый состав Правительства Кыргызской Республики, в которое пришли молодые, амбициозные руководители. Мы ставим перед собой большие цели и задачи по реформированию практически всех секторов экономики нашей страны.
В новой правительственной программе "Жаңы доорго кырк кадам" предусмотрен пошаговый план действий, состоящий из 40 этапов, направленных на развитие экономики страны и повышение благосостояния наших граждан.
Сейчас нам необходимо сплотиться и совместно приложить усилия для укрепления суверенитета страны и улучшения жизни граждан.
Еще раз с праздником дорогие соотечественники! Счастья, благополучия, согласия и мирного неба над головой!"

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