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Фото, видео — Аналог формулы-1 на выставке эксклюзивных авто на площади Победы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445716-ru.html

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31 августа 2017, 16:48       Комментарии

В честь празднования 26-летия независимости Кыргызстана на площади Победы проходит выставка эксклюзивных уникальных автомобилей.
По словам заместителя акима по социальным вопросам Чынары Борбашовой, это мероприятие проводится совместно с компанией "Автоинстал". Участвует 20-25 автомобилей. "Здесь можно будет увидеть как усовершенствованные владельцами автомобили, так и авто клубов: Toyota, Opel, Mercedes. Чем уникальны эти автомашины? Это все ручная работа, плюс усиление автозвука. Они ранее сами проводили выставки, но совместно с муниципалитетом выставка проводится впервые. Машины будут стоят здесь до вечера, поэтому все желающие могут прийти и посмотреть. Hитроавтомобили не будут участвовать на этой выставке", - сказала она.
Однако интересных автомобилей на выставке было достаточно. Посетители выставки смогли увидеть гоночные и усовершенствованные авто, в том числе аналог "Формула-1".
В свою очередь соорганизатор Иван Храмцов рассказал, что все стоящие на выставке машины по-своему уникальны и "время подготовки такого экспоната может варьироваться от месяцев до нескольких лет".
"Направление автомобильного тюннинга подразумевает, что нет предела совершенству. Появляются новые технологии или владелец понимает, что на каком-то этапе проектирования допустил ошибку, поэтому все начинается сначала. Тюннинг бывает разный, что-то владельцы могут сделать своими руками, что-то надо покупать готовым", - сказал он.
И.Хромцов также добавил, что у таких машин бывают проблемы при передвижении на дорогах, так как не каждая машина может преодолеть препятствия.
Условно выставку можно разделить на несколько блоков: гоночные машины, авто с улучшенным звуком, а также представители автоклубов. Как рассказал владелец автомобиля Nissan Silvia Михаил, его автомобиль - это авто для дрифта, так как он полностью усовершенствовал мотор и "прокачал" переднюю подвеску. Такое авто не совсем подходит для бишкекских дорог, но хорошо держится во время дрифта.

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