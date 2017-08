Покоряющие НТВ бишкекчанки поздравили кыргызстанцев с Днем независимости

31 августа 2017, 16:25 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Участницы международного шоу "Ты супер! Танцы" из Кыргызстана Айдана Шатемирова и Нуриза Кочкомбай кызы поздравили соотечественников с Днем независимости.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© SputnikПокоряющие НТВ бишкекчанки поздравили кыргызстанцев с Днем независимости "Желаем всего самого наилучшего родным и друзям! Наша страна процветает, дела идут в гору, надеемся, дальше все будет только лучше", - сказали конкурсантки.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый НТВ и Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты. Первый выпуск шоу НТВ покажет 2 сентября.

Sputnik (sputniknews.com) - информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });