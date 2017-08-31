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Президенты Франции и Германии поздравили Атамбаева и народ страны с Днем независимостиПрезиденты Франции и Германии поздравили Атамбаева и народ страны с Днем независимостиРяд муниципальных служащих награждены нагрудными знаками "Отличник МСУ"Ряд муниципальных служащих награждены нагрудными знаками "Отличник МСУ"

Покоряющие НТВ бишкекчанки поздравили кыргызстанцев с Днем независимости

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445714-ru.html

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FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код© SputnikПокоряющие НТВ бишкекчанки поздравили кыргызстанцев с Днем независимости "Желаем всего самого наилучшего родным и друзям! Наша страна процветает, дела идут в гору, надеемся, дальше все будет только лучше", - сказали конкурсантки.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый НТВ и Sputnik, объединит таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарит детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты. Первый выпуск шоу НТВ покажет 2 сентября.
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