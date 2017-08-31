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Фоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимости

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/fotore...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445713-ru.html

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Султанбекова: Кыргызстан одним из приоритетных направлений развития определил обеспечение энергобезопасности

31 августа 2017, 16:29       Комментарии

Сегодня, 31 августа, Кыргызстан отмечает 26-летие со дня обретения независимости республики.
С утра на центральной столичной площади "Ала-Тоо" прошли праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.
По окончании официальной части начался концерт с участием звезд кыргызской эстрады и творческих коллективов.
1 of 8 Во всех районах, скверах и парках города Бишкек также проходят народные гуляния, организованы спортивные соревнования и праздничные концерты.
Вечером же всех горожан и гостей столицы ожидает праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады, который завершится красочным фейерверком в 22:00.
1 of 12 В этот день в 1991 году на внеочередной сессии Верховный Совет Киргизии принял постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан". Согласно этому историческому акту, Кыргызстан был объявлен независимым, суверенным, демократическим государством.
Принятие "Декларации о государственной независимости" положило начало новому этапу в истории Кыргызстана. Особая значимость этого исторического документа в том, что он положил начало периоду утверждения суверенитета республики де-юре. Это означало, что независимость республики закреплялась законодательно, и все последующие действия страны переходили в новое правовое поле.
Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, о неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. В Декларации содержался призыв к парламентам союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость Кыргызстана.
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