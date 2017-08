Фоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимости

31 августа 2017, 16:29 Комментарии

Сегодня, 31 августа, Кыргызстан отмечает 26-летие со дня обретения независимости республики.

С утра на центральной столичной площади "Ала-Тоо" прошли праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

По окончании официальной части начался концерт с участием звезд кыргызской эстрады и творческих коллективов.

Во всех районах, скверах и парках города Бишкек также проходят народные гуляния, организованы спортивные соревнования и праздничные концерты.

Вечером же всех горожан и гостей столицы ожидает праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады, который завершится красочным фейерверком в 22:00.

В этот день в 1991 году на внеочередной сессии Верховный Совет Киргизии принял постановление о "Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан". Согласно этому историческому акту, Кыргызстан был объявлен независимым, суверенным, демократическим государством.

Принятие "Декларации о государственной независимости" положило начало новому этапу в истории Кыргызстана. Особая значимость этого исторического документа в том, что он положил начало периоду утверждения суверенитета республики де-юре. Это означало, что независимость республики закреплялась законодательно, и все последующие действия страны переходили в новое правовое поле.

Кыргызстан заявил о своей приверженности общепризнанным принципам международного права, дружбы и сотрудничества между народами, о неуклонном соблюдении ранее принятых на себя обязательств. В Декларации содержался призыв к парламентам союзных республик и стран мирового сообщества признать независимость Кыргызстана.

1 of 8