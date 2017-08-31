31 августа 2017, 16:11 Комментарии

Ряд муниципальных служащих награждены нагрудными знаками "Отличник МСУ" и Почетными грамотами Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. Как сообщает пресс-служба госагентства, награды вручены в честь Дня независимости Кыргызстана.

Поздравляя награжденных глава госагентства Бахтияр Салиев отметил, что Кыргызстан ступил на путь важных перемен и серьезных обновлений.

"Мы все ответственны за судьбу страны, потому что мир, стабильность и спокойствие в Кыргызстане начинается с каждой семьи, с каждой улицы, с каждого села, города, района. Святой долг нашего поколения - оставить в наследие потомкам процветающее, успешное и сильное государство", - сказал он.

Сообщается, что 43 человека получили знаки "Отличник МСУ" и 57 человек получили Почетные грамоты агентства.

Ознакомиться со списком награжденных можно по ссылке.