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Ряд муниципальных служащих награждены нагрудными знаками "Отличник МСУ"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445712-ru.html

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31 августа 2017, 16:11       Комментарии

Ряд муниципальных служащих награждены нагрудными знаками "Отличник МСУ" и Почетными грамотами Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. Как сообщает пресс-служба госагентства, награды вручены в честь Дня независимости Кыргызстана.
Поздравляя награжденных глава госагентства Бахтияр Салиев отметил, что Кыргызстан ступил на путь важных перемен и серьезных обновлений.
"Мы все ответственны за судьбу страны, потому что мир, стабильность и спокойствие в Кыргызстане начинается с каждой семьи, с каждой улицы, с каждого села, города, района. Святой долг нашего поколения - оставить в наследие потомкам процветающее, успешное и сильное государство", - сказал он.
Сообщается, что 43 человека получили знаки "Отличник МСУ" и 57 человек получили Почетные грамоты агентства.
Ознакомиться со списком награжденных можно по ссылке.

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