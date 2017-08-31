Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пакеты с мясом получат 6 тыс семей в Бишкеке и Чуйской области от НОКППакеты с мясом получат 6 тыс семей в Бишкеке и Чуйской области от НОКПОмурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с Днем независимостиОмурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

Еще один жилой массив столицы получил доступ к природному газу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365604_es...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445710-ru.html

Похожие новости

Пакеты с мясом получат 6 тыс семей в Бишкеке и Чуйской области от НОКП

Самое большое достижение Кыргызстана за 26 лет - это построение политической системы — Омуркулов

ИАЦ "Кабар". День независимости КР. Достижения президента Атамбаева

Верховный суд КР признал законным решение ЦИК о недостоверности подписных листов Текебаева

За последние годы Кыргызстан достиг значительных успехов в геополитическом плане – эксперт

31 августа 2017, 15:55       Комментарии

В Бишкеке состоялась торжественная подача природного газа в столичный жилой массив "Ала-Тоо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Полномасштабная газификация жилого массива "Ала-Тоо" началась в июне 2017 года. На проведение строительных работ было потрачено в общей сложности 150 млн. сомов. Протяженность газопровода по всей территории жилого массива составила 31 километр. По итогам проделанной работы доступ к природному газу получат 1658 домовладений с охватом 6 600 человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум