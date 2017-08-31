Еще один жилой массив столицы получил доступ к природному газу

31 августа 2017, 15:55 Комментарии

В Бишкеке состоялась торжественная подача природного газа в столичный жилой массив "Ала-Тоо". Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Полномасштабная газификация жилого массива "Ала-Тоо" началась в июне 2017 года. На проведение строительных работ было потрачено в общей сложности 150 млн. сомов. Протяженность газопровода по всей территории жилого массива составила 31 километр. По итогам проделанной работы доступ к природному газу получат 1658 домовладений с охватом 6 600 человек.