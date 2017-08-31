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Президент Грузии: Мы высоко ценим тесные исторические узы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365617_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445709-ru.html

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31 августа 2017, 15:59       Комментарии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.
"Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы подчеркнуть, что наши государства открыли новую страницу в отношениях и стали развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах.
Мы высоко ценим тесные исторические узы, связывающие наши народы и придаем большое значение развитию и углублению сотрудничества, основанного на уважении взаимных интересов", - отмечено в телеграмме поздравления.
Маргвелашвили пожелал Атамбаеву дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Кыргызстана благополучия и процветания.

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