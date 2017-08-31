СВР МВД задержал сотрудников правоохранительных органов за вымогательство

31 августа 2017, 16:03 Комментарии

Накануне в управление службы внутреннего расследования (СВР) МВД КР по г.Ош обратился житель одного из сел Алайского района с заявлением о фактах нарушения законности со стороны сотрудников правоохранительных органов. В заявлении указывалось, что работник ГСИН по Алайскому району и сотрудник местного ПОМ вымогают 30 тысяч сомов за положительное решение по якобы факту нарушения режима отбывания наказания.

На основании собранных управлением СВР МВД материалов прокуратурой по надзору за законностью в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы КР было возбуждено уголовное дело по ст.313 (Вымогательство взятки) УК КР.

30 августа в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в рамках вышеуказанного уголовного дела сотрудниками управления СВР МВД совместно со следователем ГКНБ КР с поличным при получении взятки в сумме 30 тысяч сомов задержаны сотрудник ГСИН Э.Н., в звании капитана и начальник Сопу-Коргонского ПОМ Алайского РОВД Ы.У., в звании старшего лейтенанта милиции. Задержание проведено в кабинете инспектора УИИ ГСИН по Алайскому району.

При личном досмотре у вышеуказанных лиц обнаружены и изъяты вещественные доказательства. В настоящее время дальнейшее расследование уголовного дела проводит следственный отдел УГКНБ по г.Ош и Ошской области.