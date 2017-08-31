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Прокуратура выявила ряд нарушений при строительстве многоэтажных домов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365605_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445707-ru.html

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За несколько дней в Чуйской области выявлено более 1700 нарушений ПДД

31 августа 2017, 16:08       Комментарии

Надзор за соблюдением законодательства в сфере архитектуры и градостроительства в столице республики остается актуальным вопросом правоохранительных органов. Прокуратурой Первомайского района столицы совместно с Первомайским РО УГКНБ КР по городу Бишкек проведена проверка законности строительства многоквартирных домов по адресу г. Бишкек, ул. Панфилова, 124, 126 и 128.
В ходе проверки были установлены нарушения требования Закона КР "Об обеспечении пожарной безопасности" в части обеспечения противопожарных разрывов и проездов для пожарной спецтехники.
Ранее, при осуществлении надзора и контроля строительства указанного объекта, должностными лицами Управления Госэкотехинспекции не были предприняты меры по приостановлению строительства и устранению нарушений.
По данному факту прокуратурой Первомайского района города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 316 (халатность) УК КР.
Данное уголовное дело направлено в городскую прокуратуру для передачи в компетентный орган в целях организации дальнейшего расследования.

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