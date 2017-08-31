Пакеты с мясом получат 6 тыс семей в Бишкеке и Чуйской области от НОКП

31 августа 2017, 15:58 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. 30 тысяч килограммов мяса раздадут нуждающимся гражданам в Бишкеке и Чуйской области, сообщает пресс-служба Национального общества Красного Полумесяца КР.

Акция "Поможем вместе" проводится в партнерстве с Красным Полумесяцем Турции.

"С 1 по 4 сентября шести тысячам нуждающихся семей будет оказана помощь. Они получат по 5 килограммов говядины", - говорится в сообщении.

Помощь также распределят среди детских домов, реабилитационных центров и домов престарелых. Кроме того, мясо получат психоневрологические диспансеры в Токмоке, Беловодском и ряд других учреждений.

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