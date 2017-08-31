Доллар США: 68.6880 (+0.0275) 
Евро: 82.0513 (-0.7567) 
Золото: 41.98 $/гр (-0.16) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Грузии: Мы высоко ценим тесные исторические узыПрезидент Грузии: Мы высоко ценим тесные исторические узыЕще один жилой массив столицы получил доступ к природному газуЕще один жилой массив столицы получил доступ к природному газу

Пакеты с мясом получат 6 тыс семей в Бишкеке и Чуйской области от НОКП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445706-ru.html

Похожие новости

Покоряющие НТВ бишкекчанки поздравили кыргызстанцев с Днем независимости

Еще один жилой массив столицы получил доступ к природному газу

Как в Бишкеке отмечают День независимости

В лесопосадке на юго-западе Бишкека произошло возгорание, пострадавших нет

Теракты в Бишкеке: сколько попыток дестабилизировать ситуацию предпринято террористами в последние годы

31 августа 2017, 15:58       Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. 30 тысяч килограммов мяса раздадут нуждающимся гражданам в Бишкеке и Чуйской области, сообщает пресс-служба Национального общества Красного Полумесяца КР.
Акция "Поможем вместе" проводится в партнерстве с Красным Полумесяцем Турции.
"С 1 по 4 сентября шести тысячам нуждающихся семей будет оказана помощь. Они получат по 5 килограммов говядины", - говорится в сообщении.
Помощь также распределят среди детских домов, реабилитационных центров и домов престарелых. Кроме того, мясо получат психоневрологические диспансеры в Токмоке, Беловодском и ряд других учреждений.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум