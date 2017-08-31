На «Играх Манаса» определились сильнейшие в состязаниях по эр эниш

31 августа 2017, 16:03 Комментарии

В Чолпон-Ате» завершаются спортивные национальные игры «Манас оюндары-2017» («Игры Манаса»), которые стартовали 25 августа.

Игры проходят по восьми видам спорта: тогуз коргоол, кок-бору, ордо, салбуурун, кыргыз куреш, алыш, эр эниш и ат чабыш.

Определились сильнейшие по эр эниш. За победу боролись представители всех областей КР. В весовой категории до 60 кг победил Акыл Сагынбеков, до 70 кг — Калыбек Бузурманкул уулу, до 80кг — Ислам Бердибек уулу. В весе до 90 кг сильнейшим стал Конокбай Баркыжоков, свыше 90 кг – Кумушбек Кыдыралиев.

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