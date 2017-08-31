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На «Играх Манаса» определились сильнейшие в состязаниях по эр эниш

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/na-igr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445705-ru.html

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В Чолпон-Ате определили принципы сближения акцизной политики стран ЕАЭС

31 августа 2017, 16:03       Комментарии

В Чолпон-Ате» завершаются спортивные национальные игры «Манас оюндары-2017» («Игры Манаса»), которые стартовали 25 августа.
Игры проходят по восьми видам спорта: тогуз коргоол, кок-бору, ордо, салбуурун, кыргыз куреш, алыш, эр эниш и ат чабыш.
Определились сильнейшие по эр эниш. За победу боролись представители всех областей КР. В весовой категории до 60 кг победил Акыл Сагынбеков, до 70 кг — Калыбек Бузурманкул уулу, до 80кг — Ислам Бердибек уулу. В весе до 90 кг сильнейшим стал Конокбай Баркыжоков, свыше 90 кг – Кумушбек Кыдыралиев.
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