Что пожелали Трамп, Макрон и Мирзиёев Кыргызстану по случаю Дня независимости?

31 августа 2017, 15:55 Комментарии

Поздравления в адрес президента КР Алмазбека Атамбаева и народа Кыргызстана направили руководители еще 11 стран. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызской Республики.

Ранее поздравительные телеграммы в адрес главы государства Алмазбека Атамбаева и народа Кыргызстана направили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Беларуси Александр Лукашенко. Слова приветствия и поздравлений в адрес кыргызстанцев направили также президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Российской Федерации Владимир Путин.

В частности, со словами поздравления к народу Кыргызстана обратились президент США Дональд Трамп, король Бельгии Филипп, президент Армении Серж Саргсян, президент Франции Эммануэль Макрон, его коллега из Кореи Мун Чжэ Ин и Афганистана Ашраф Гани, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также украинский лидер Петр Порошенко, король Нидерландов Виллем-Александр, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга. Поздравительную телеграмму на имя Алмазбека Атамбаева направил и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Соединенные Штаты остаются приверженными отношениям на основе взаимного доверия, равенства и уважения, — говорится в поздравлении президента США Дональда Трампа. — В связи с предстоящими президентскими выборами у Кыргызской Республики появилась историческая возможность осуществить первую мирную передачу власти в регионе между демократически избранными лидерами. Мы надеемся продолжить укреплять связи между нашими двумя народами, сотрудничать во благо улучшения регионального сотрудничества, и содействовать экономическим возможностям во благо наших стран".

Президент Армении, в свою очередь, отметил, что страна придает важное значение последующему развитию межгосударственного взаимодействия с Кыргызстаном, реализации совместных проектов в различных областях экономики, расширению культурно-гуманитарных обменов.

"Убежден, что доверительный диалог на высшем уровне, тесное сотрудничество наших стран в рамках многосторонних международных и региональных организаций, в формате ЕАЭС, ОДКБ и СНГ позволят обеспечить вывод армяно-кыргызстанских отношений на более высокий уровень партнерства", — говорится в послании Сержа Саргсяна.

Французский лидер Эммануэль Макрон в поздравлении напомнил, что в 2017 году Франция и КР отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами.

"Я желаю углубления наших двусторонних отношений и укрепления дружественных связей, которые объединяют оба наши народа, — отметил Макрон. — Франция весьма привержена стабильности в Центральной Азии и, учитывая важнейшие выборы, которые ожидаются осенью в Кыргызстане, я выражаю Вам поддержку в усилиях, которые Вы прилагаете в продвижении плюрализма и укреплении верховенства права в Кыргызстане".

Слова искренних поздравлений направил в адрес президента КР и кыргызстанцев глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Искренне поздравляю Вас и братский кыргызский народ по случаю национального праздника — Дня Независимости Кыргызской Республики. За исторически короткий период Кыргызстан под Вашим руководством добился весомых достижений во всех сферах общественно-политического и социально-экономического развития. Динамично проводятся структурные преобразования и реформы, направленные на повышение качества жизни и благосостояния населения, укрепляется авторитет страны на международной арене. Мы в Узбекистане имеем твердую политическую волю развивать и укреплять традиционно тесные многоплановые узбекско-кыргызские отношения, продолжить открытый и доверительный диалог во всех сферах взаимодействия, — подчеркивает Мирзиёев. — Наши плодотворные встречи в Самарканде и Астане, а также результативные итоги недавно состоявшихся в Бишкеке очередных заседаний узбекско-кыргызских межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации государственной границы еще раз продемонстрировали обоюдное стремление и решительный настрой углублять взаимовыгодное и конструктивное партнерство".

Президент Узбекистана подчеркнул, что с нетерпением ожидает "предстоящую встречу в Бишкеке, которая, безусловно, станет историческим событием в двустороннем сотрудничестве, позволит его вывести на качественно новый уровень и наполнить новым практическим содержанием".

"Твердо убежден, что совместными усилиями узбекско-кыргызские отношения, основанные на незыблемых принципах традиционного добрососедства, дружбы, взаимного уважения и учета общих интересов и впредь будут последовательно и неуклонно развиваться и укрепляться во благо наших стран и народов", — отмечено в послании главы Узбекистана.