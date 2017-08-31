ИАЦ "Кабар". День независимости КР. Достижения президента Атамбаева

31 августа 2017, 15:26 Комментарии

31 августа Кыргызстан отмечает 26-летие независимости. 1 декабря 2017 года завершается срок президентства Алмазбека Атамбаева на посту президента Кыргызстана. Сегодня Атамбаев в последний раз на посту главы государства поздравил кыргызстанцев с этим знаменательным днем.

Алмазбек Атамбаев является четвертым президентом независимой Кыргызской Республики. ИА "Кабар" напоминает основные достижения страны за годы его президентства.

Борьба с коррупцией

Первые шаги президента начались с самого актуального: усилиями новой администрации было создано специальное подразделение в структуре ГКНБ по борьбе с коррупцией (АКС). Это позволило раскрыть многие коррупционные схемы, которые вылились в громкие уголовные дела с привлечением к ответственности высокопоставленных чиновников. На такие рискованные шаги не решался идти ни один из прежних президентов. Уголовные дела заводились от министров до депутатов Жогорку Кенеша, и даже на бывшего Генерального прокурора страны.

Эти факты естественным образом всколыхнули общество, большая часть которого поддержала стремление президента Атамбаева в борьбе с коррупцией. Наглядным примером этого могут служить парламентские выборы 2015 года, когда большая часть избирателей отдали предпочтение партии президента - СДПК.

Наряду с поддержкой народа и с решительностью действий, направленных на борьбу с коррупцией, у главы государства появились также противники. Никогда не шедшие на союз друг с другом старые политики начали сколачиваться в оппозицию.

Позже, в феврале этого года, президент открыто заявил, что в конце своего срока полномочий заберет с собой всю старую гвардию политиков и даст дорогу молодым специалистам. "Мы потеряли очень много времени. Из 25 лет мы потеряли 20 с лишним лет на черт знает что. Но теперь страна успокаивается. Политики-разрушители сегодня есть, завтра – нет. Даст Бог, я постараюсь всю старую гвардию забрать с собой", − сказал Атамбаев. Стоит отметить, что под критику президента попали почте все члены Временного Правительства, многие из которых оказались замешаны в коррупционных и уголовных делах.

Энергетическая безопасность

Последовательность и стратегически выверенные шаги Атамбаева позволили обеспечить энергетическую безопасность Кыргызской Республики. Сначала была снята головная боль кыргызской энергетики – это отсутствие собственных подстанций и ЛЭП, позволявших доставлять вырабатываемую на одной из крупнейших в ЦА Токтогульской ГЭС электроэнергию в собственные северные части республики, включая столицу.

После череды веерных отключений электроэнергии с территории Узбекистана, в 2008-2009 годах, было решено строить собственные подстанции и ЛЭП, соединяющие юг и север страны.

Проект строительства был запущен в 2010 году, и под непосредственным контролем президента Атамбаева успешно завершен в 2015 году. Построив подстанции "Датка", "Кемин" и высоковольтную ЛЭП протяженностью 405 километров, Кыргызстан образовал собственное энергетическое кольцо, не зависящее от подстанций и ЛЭП соседних государств.

Выступая на открытии модернизированной ТЭЦ г.Бишкек, мощность которого увеличена почти в три раза - до 812 Мвт, президент напомнил, что были времена, когда Кыргызстану отключали газ и электроэнергию, ставя политические условия. "Теперь Кыргызстан сам может отключать электроэнергию на новый год другим странам", - сказал президент.

К успехам Атамбаева в энергетике также можно отнести выгодную сделку по продаже компании "Кыргызгаз" Российской компании "Газпром" на выгодных для Кыргызстана условиях. После продажи компании стоимость голубого топлива снизилась более чем в два раза, кроме того, компания "Газпром" инвестирует в строительство новых сетей и намерено газифицировать 60% территории Кыргызстана к 2030 году.

"Многие забывают, что на тот момент, когда мы передали "Газпрому" "Кыргызгаз", газ из Узбекистана стоил 250-280 долларов. Сейчас эта цифра составляет 150 долларов, и она будет снижаться. Это решение было одним из составляющих по достижению энергетической безопасности. К нам приходило много инвесторов, но такого порядочного и надежного, как "Газпром", не припомню", - отметил президент в ходе торжественного мероприятия по случаю закладки капсулы под строительство новой современной школы в Бишкеке компанией "Газпром".

На встрече с председателем компании "Газпром" Алексеем Миллером премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков отметил, что за 10 лет компанией "Газпром" в бюджет страны выплачено около одного миллиарда долларов в виде налогов.

Экономика

Улучшение имиджа Кыргызской Республики на мировой арене также связано с именем президента Алмазбека Атамбаева. В частности, страны Европы стали больше проявлять внимание к политике и нуждам Кыргызстана, включив его в список ВСП+ в 2015 году. Данный статус позволяет экспортерам Кыргызстана беспошлинно поставлять ряд товаров в страны Европейского Союза. Этот вопрос обсуждался между президентом Алмазбеком Атамбаевым и канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Кыргызстан.

Другим вектором экономического успеха Кыргызстана на международном уровне можно назвать вступление в ЕАЭС. Согласно отчету ВЭК, экспорт из Кыргызстана в страны Союза увеличился на 30%. Легкая промышленность и сельскохозяйственная продукция из Кыргызстана нашла своего покупателя в северной части России и в Беларуси.

При этом отдельно упомянуть стоит об улучшении условий трудовых мигрантов из Кыргызстана в странах ЕАЭС и, в частности, в России, где трудится около миллиона граждан Кыргызстана, многие из которых еще до вступления в ЕАЭС приняли гражданство России, чтобы иметь равные условия труда. Теперь граждане Кыргызстана могут работать в России и в странах ЕАЭС практически на тех же условиях, что и граждане этих стран.

Честные Выборы

Одно из главных достижений Кыргызстана за годы независимости, которое непосредственно относится к президенту Атамбаеву, можно по праву назвать проведение честных выборов. Эксперты это связывают с открытым ведением политики Алмазбека Атамбаева. Введение новых технологий и биометрических данных в выборные процессы позволило практически исключить ранее часто применяемые грязные технологии на выборах, такие как вброс бюллетеней и "карусели", когда одни и те же люди голосовали по многу раз на разных участках. Теперь практически невозможно использование "мертвых душ" на выборах и повторное голосование. Впервые технология была применена на парламентских выборах в 2015 году. Мировое сообщество оценило этот факт как прорыв демократии в ЦА. Теперь практически невозможно предугадать, кто победит на выборах до окончания выборного процесса.

Молодое правительство

Молодое правительство в лице нового премьер-министра страны Сапара Исакова также можно отнести к достижениям. Так как Сапар Исаков является не олигархом или политиком, а государственным деятелем нового формата. Именно о таких специалистах говорил президент на встрече с журналистами в ноябре 2016 года. Он подчеркивал, что исполнительная власть нуждается в молодых и энергичных государственных деятелях, которые не обременены заботами о своем бизнесе.

Как отметил политолог Игорь Шестаков, успех политики Атамбаева кроется в простоте и отстаивании государственных интересов.

"Главная линия политики Атамбаева - это защита государственных интересов", - сказал Шестаков, добавив, что приемником данной политики может стать кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков.

ИАЦ "Кабар"

Мирлан Киизбаев