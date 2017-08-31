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Самое большое достижение Кыргызстана за 26 лет - это построение политической системы — Омуркулов

Источник:
http://kabar.kg/news/samoe-bol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445702-ru.html

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31 августа 2017, 15:29       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Самое основное достижение за 26 лет независимости – это то, что мы смогли построить политическую систему. Сумели принять Конституцию. Об этом сказал агентству "Кабар" лидер коалиции парламентского большинства Иса Омуркулов.
По его словам, также Кыргызстану удалось организовать парламентское государство. "А там, где парламентское государство, есть и перспектива. Это пример многих стран", - сказал он.
Также Омуркулов сообщил, что для него праздник День независимости Кыргызстана имеет большое значение.
"Я свидетель 26-летия независимости нашей страны. Я помню тот день, когда была принята первая Конституция суверенного государства. С тех пор я в центре политики нашего государства. Было очень много в нашей новой истории. Были революции, к сожалению, пролилась и кровь. Но самое главное, мы сумели сохранить стабильность государственность и укрепить ее. Плохо или хорошо, но без шероховатостей не бывает. Народ живет спокойно и стабильно. Наши желания и помысли связаны с государством и будущим. Мы ждем много от выборов президента больших изменений. Самое главное, нужно сохранить стабильность и спокойствие", - добавил депутат.

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