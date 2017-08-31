Вице-премьер Зилалиев поздравил жителей Джалал-Абада с Днем независимости

31 августа 2017, 15:34 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Вице-премьер-министр КР Дуйшенбек Зилалиев сегодня, 31 августа, принял участие в торжественном мероприятии, приуроченному к 26-летию со Дня независимости КР, которое прошло на центральной площади города Джалал-Абад Джалал-Абадской области.

Вице-премьер-министр от имени правительства поздравил жителей города Джалал-Абад и Джалал-Абадской области с Днем независимости КР, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

"Ровно 26 лет назад в истории кыргызского народа произошло поистине знаменательное и историческое событие – была принята Декларация о государственной независимости Кыргызской Республики. За эти годы в истории молодого суверенного государства произошел ряд драматических событий. Однако, несмотря на все трудности, нам удалось сохранить единство многонационального народа и территориальную целостность государства. Сейчас, благодаря тому, что в обществе имеется консенсус, созданы благоприятные условия для экономического развития страны и решения многих насущных проблем", - сказал он.

Зилалиев отметил, что 25 августа 2017 года Жогорку Кенешем был утвержден новый состав правительства КР.

"В целях поступательного экономического развития и решения текущих инфраструктурных и социальных проблем разработана Программа Правительства Кыргызской Республики "Жаны доорго – кырк кадам", рассчитанная на 5 лет. Указанная программа отвечает на все вызовы современности и направлена на создание благоприятных условий для развития экономики, привлечения инвестиций, роста экспортного потенциала, решения социальных проблем, обеспечения законности и правопорядка, прозрачности власти. Сейчас всем государственным органам, включая органы местного самоуправления, необходимо сосредоточиться на реализации целей Программы "Жаны доорго – кырк кадам". Я убежден, что совместными усилиями нам удастся достичь решения поставленных целей, которые отвечают национальным интересам страны и направлены на улучшение жизни, роста благосостояния простых граждан", - констатировал он.