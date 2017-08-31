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Дональд Трамп поздравил Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/donal-d-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445699-ru.html

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31 августа 2017, 15:40       Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
"Соединенные Штаты остаются приверженными отношениям на основе взаимного доверия, равенства и уважения. В связи с предстоящими президентскими выборами у Кыргызской Республики появилась историческая возможность осуществить первую мирную передачу власти в регионе между демократически избранными лидерами.
Мы надеемся продолжить укреплять связи между нашими двумя народами, сотрудничать во благо улучшения регионального сотрудничества, и содействовать экономическим возможностям во благо наших стран", - отмечено в поздравлении Президента США.

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