Дональд Трамп поздравил Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости

31 августа 2017, 15:40 Комментарии

Бишкек, 31.08.17. /Кабар/. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

"Соединенные Штаты остаются приверженными отношениям на основе взаимного доверия, равенства и уважения. В связи с предстоящими президентскими выборами у Кыргызской Республики появилась историческая возможность осуществить первую мирную передачу власти в регионе между демократически избранными лидерами.

Мы надеемся продолжить укреплять связи между нашими двумя народами, сотрудничать во благо улучшения регионального сотрудничества, и содействовать экономическим возможностям во благо наших стран", - отмечено в поздравлении Президента США.