В Оше торжественно отмечают День независимости

31 августа 2017, 15:47 Комментарии

Ош, 31.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош проходят торжественные мероприятия по случаю 26-й годовщины независимости Кыргызстана.

Празднование Дня независимости началось с возложения цветов к памятнику государственному деятелю Абдыкадыру Орозбекову. Также собравшиеся почтили память выдающихся госдеятелей - С.Ибраимова, И.Раззакова, А.Даткаа, А.Масалиева и И.Монуева.

В рамках празднования были устроены праздничные игры, народные гуляния, было устроено бракосочетание кыргызского джигита и узбекской красавицы, показана выставка профессиональных художников о жизни и быте Кыргызстана.

Также на центральной площади южной столицы в 19:00 пройдет масштабное шоу с фейерверком и салютом. Начнется красочное театрализованное представление с участием заслуженных артистов театров города, музыкальных коллективов и молодежных танцевальных групп.

Затем на центральной площади откроется молодежная дискотека с праздничной концертной программой. В ходе широкой праздничной концертной программы с известными и новыми композициями выступят популярные звезды эстрады, в том числе Данияр Эрматов, Ильяз Абдразаков, Самара Каримова, Айпери Кулбаева, Венера Назаралиева, Айжамал Кабылова и многие другие.