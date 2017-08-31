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Омурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с Днем независимостиОмурбек Бабанов поздравил кыргызстанцев с Днем независимостиКак в Бишкеке отмечают День независимостиКак в Бишкеке отмечают День независимости

В Оше торжественно отмечают День независимости

 

Фотографии: kabar.kg

                   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445698-ru.html

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Фоторепортаж: Кыргызстан празднует День независимости

Президенты Франции и Германии поздравили Атамбаева и народ страны с Днем независимости

31 августа 2017, 15:47       Комментарии

Ош, 31.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош проходят торжественные мероприятия по случаю 26-й годовщины независимости Кыргызстана.
Празднование Дня независимости началось с возложения цветов к памятнику государственному деятелю Абдыкадыру Орозбекову. Также собравшиеся почтили память выдающихся госдеятелей - С.Ибраимова, И.Раззакова, А.Даткаа, А.Масалиева и И.Монуева.
В рамках празднования были устроены праздничные игры, народные гуляния, было устроено бракосочетание кыргызского джигита и узбекской красавицы, показана выставка профессиональных художников о жизни и быте Кыргызстана.
Также на центральной площади южной столицы в 19:00 пройдет масштабное шоу с фейерверком и салютом. Начнется красочное театрализованное представление с участием заслуженных артистов театров города, музыкальных коллективов и молодежных танцевальных групп.
Затем на центральной площади откроется молодежная дискотека с праздничной концертной программой. В ходе широкой праздничной концертной программы с известными и новыми композициями выступят популярные звезды эстрады, в том числе Данияр Эрматов, Ильяз Абдразаков, Самара Каримова, Айпери Кулбаева, Венера Назаралиева, Айжамал Кабылова и многие другие.

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