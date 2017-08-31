По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 1 сентября

31 августа 2017, 15:28 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 1 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +30...+35

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +30...+35

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +30...+35

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +30...+35

Иссык-Кульская область

ночью: +9...+14

днем: +22...+27

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +23...+28

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +33...+35.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 30 августа составила +21,2 градуса, 31 августа утром составила +19,6 градуса.