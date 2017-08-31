По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 1 сентября

31 августа 2017, 15:28 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 1 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +30...+35
Баткенская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +9...+14
днем: +22...+27
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +23...+28
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +33...+35.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 30 августа составила +21,2 градуса, 31 августа утром составила +19,6 градуса.