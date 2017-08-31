Пока пешеход и водитель не почувствуют ответственность за поведение на дорогах, обеспечить безопасность будет сложно, - Т.Джумакадыров

31 августа 2017, 14:56 Комментарии

"Пока пешеход и водитель не почувствуют ответственность за поведение на дорогах, обеспечить безопасность на дорогах будет сложно", - заявил вице-премьер-министр Темир Джумакадыров. По его словам, в июле текущего года было очередное заседание по безопасности, где рассматривался вопрос о состоянии дорожного движения. На данном заседании был одобрен комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности дорожного движения.

"Правительство должно было утвердить данный комплекс мер своим постановлением правительства. 30 августа в ходе рабочего заседания премьер-министр Сапар Исаков подписал данное постановление, в котором утвердил цели и задачи для дальнейшего обеспечения его реализации", - сказал он.

Вице-премьер уточнил, что совещание также было связано с вопросом безопасности детей.

"По поручению премьер-министра контроль реализации данного постановления стоит за мной. Он будет на особом контроле", - отметил он.

Со слов Т.Джумакадырова, в целом проект состоит из шести блоков. Первый блок - это автоматизация всех процессов по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе реализация программы "Таза коом", "Умная улица" и ряд других процессов, которые есть внутри соответствующих ведомств, которые будут вестись в цифровом формате.

"Это самый приоритетный шаг", - сказал он.

"Второй блок направлен на управленческие меры. Он направлен, чтобы навести порядок внутри тех подразделений, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Это касается не только МВД, но касается и подразделений, которые обучают и выдают водительские удостоверения, это касается и тех, кто занимается строительством дорожного полотна, тех служб, которые так или иначе обеспечивают безопасность на дорогах и общественную безопасность", - пояснил Т.Джумакадыров.

Следующи пункт, как отметил вице-премьер, направлен на законодательные меры, где мы предусматриваем резкое ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения.

"Мною была поставлена задача перед министерствами, чтобы за короткое время внесли предложения об ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения. Хочу отметить, что данный комплекс мер в рамках этого блока предусматривает, что нахождение за рулем в нетрезвом состоянии будет караться очень жестко. Кроме этого, если это приводит к ДТП со смертельных исходом, то будет оцениваться как публично-частное право, где уже пострадавшая сторона не сможет самостоятельно отрегулировать ситуацию с виновником ДТП", - пояснил он.

Следующий блок касается дорожной инфраструктуры, уточнил вице-премьер.

"Здесь у нас есть конкретные планы для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Например, разделительные парапеты, чтобы исключить лобовое столкновение на наших трассах, в особенности на автодорогах Бишкек-Ош, Бишкек-Иссык-Куль и т.д. Мы закладываем конкретные критерии в строительство дорожного полотна с обязательной установкой разделительных парапетов", - рассказал он.

Также член правительства отметил, что имеется ряд планов по обеспечению безопасности пешеходов, в том числе по строительству соответствующей инфраструктуры.

Следующий этап - это медицинское обслуживание на дорогах: "Из-за того, что многие аварии происходят на трассе, наши медики не успевают спасти жизнь людям. В реализации данного блока тоже есть конкретные задачи, чтобы наши медики успевали спасти жизни наших граждан".

Как пояснил Т.Джумакадыров, последний блок тоже важен. "Он направлен на информационное обеспечение. Здесь мы можем обеспечить прекрасную инфраструктуру. И мы это сделаем. Мы можем отрегулировать выдачу прав, но пока пешеход и водитель не почувствуют свою ответственность за вождение, за свое поведение на дорогах, конечно, полностью обеспечить безопасность на дорогах будет сложно. Поэтому, учитывая этот момент, план подразумевает работу конкретного медиаплана, подразумевает выпуск социальных роликов, чтобы еще раз обозначить ответственность водителей и наших пешеходов. Я думаю, что это даст хороший эффект", - заявил член правительства.

По его словам, документ получился большим.

"Одним лишь повышением штрафа и ужесточением закона за ДТП мы ничего не добьемся. При изучении сложившейся ситуации анализ показал, что имеется комплекс проблем. Поэтому нужно было к решению этого вопроса подходить комплексно", - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как отметил Т.Джумакадыров проект должен быть реализован до конца текущего года.

"Мы приложим все усилия для того, чтобы все пункты реализовались во время, и мы ожидаем, что за короткое время сумеем переломить ситуацию на дорогах и обеспечить безопасность наших детей и наших граждан", - сказал он.