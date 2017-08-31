Президент Кореи поздравил народ Кыргызстана с праздником

Президент Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Алмазбека Атамбаев и народ страны с Днем независимости.
"Я искренне надеюсь, что наша дружба и сотрудничество, которые крепли с годами в различных областях, будут еще более укрепляться для повышения взаимопонимания и дружбы между народами", - отмечено в телеграмме поздравления.
Мун Чжэ Ин пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и процветания народу Кыргызстана.
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