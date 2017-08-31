Президент Кореи поздравил народ Кыргызстана с праздником

31 августа 2017, 14:27 Комментарии

Президент Кореи Мун Чжэ Ин поздравил Алмазбека Атамбаев и народ страны с Днем независимости.

"Я искренне надеюсь, что наша дружба и сотрудничество, которые крепли с годами в различных областях, будут еще более укрепляться для повышения взаимопонимания и дружбы между народами", - отмечено в телеграмме поздравления.

Мун Чжэ Ин пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья и процветания народу Кыргызстана.