Президент Армении: Желаю братскому народу Кыргызстана - мира и процветания

31 августа 2017, 14:52 Комментарии

Президент Армении Серж Саргсян поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

В поздравительной телеграмме отмечено, что Армения придает важное значение последующему развитию межгосударственного взаимодействия с Кыргызстаном, реализации совместных проектов в различных областях экономики, расширению культурно-гуманитарных обменов.

"Убежден, что доверительный диалог на высшем уровне, тесное сотрудничество наших стран в рамках многосторонних международных и региональных организаций, в формате ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, позволят обеспечить вывод армяно-кыргызстанских отношений на более высокий уровень партнерства", - говорится в послании.

Саргсян пожелал Атамбаеву доброго здоровья и благополучия, а братскому народу Кыргызстана - мира и процветания.