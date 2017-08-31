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Президент Армении: Желаю братскому народу Кыргызстана - мира и процветания

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365622_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445691-ru.html

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31 августа 2017, 14:52       Комментарии

Президент Армении Серж Саргсян поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.
В поздравительной телеграмме отмечено, что Армения придает важное значение последующему развитию межгосударственного взаимодействия с Кыргызстаном, реализации совместных проектов в различных областях экономики, расширению культурно-гуманитарных обменов.
"Убежден, что доверительный диалог на высшем уровне, тесное сотрудничество наших стран в рамках многосторонних международных и региональных организаций, в формате ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, позволят обеспечить вывод армяно-кыргызстанских отношений на более высокий уровень партнерства", - говорится в послании.
Саргсян пожелал Атамбаеву доброго здоровья и благополучия, а братскому народу Кыргызстана - мира и процветания.

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