Гутерреш: Кыргызстан должен помочь создать более сильную ООН

31 августа 2017, 15:07 Комментарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Я рад выразить самые теплые поздравления по случаю Дня Независимости Кыргызской Республики.

Мы переживаем время великих обещаний, но также и глубокую неуверенность. Я начал год, издав призыв к миру во всем мире. Все, к чему мы стремимся как человеческая семья – достоинство и справедливость, прогресс и процветание – зависит от мира. Эти ценности закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций и скрепляют нас вместе.

Отмечая праздник Вашей страны, я также признаю, что во время растущего разделения во всем мире, разнообразие ООН укрепляет нашу общую работу и подтверждает нашу общую человечность.

По мере того как вы отмечаете этот особый день, я рассчитываю на активное участие и вклад вашей страны, чтобы помочь создать более сильную Организацию Объединенных Наций и активизировать наши совместные усилия по обеспечению мира, развития и прав человека для всех.

Пожалуйста, примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем весьма высоком уважении", - говорится в поздравлении Антониу Гутерреша.