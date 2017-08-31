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Гутерреш: Кыргызстан должен помочь создать более сильную ООН

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365619_gy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445690-ru.html

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31 августа 2017, 15:07       Комментарии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил Президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.
"Я рад выразить самые теплые поздравления по случаю Дня Независимости Кыргызской Республики.
Мы переживаем время великих обещаний, но также и глубокую неуверенность. Я начал год, издав призыв к миру во всем мире. Все, к чему мы стремимся как человеческая семья – достоинство и справедливость, прогресс и процветание – зависит от мира. Эти ценности закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций и скрепляют нас вместе.
Отмечая праздник Вашей страны, я также признаю, что во время растущего разделения во всем мире, разнообразие ООН укрепляет нашу общую работу и подтверждает нашу общую человечность.
По мере того как вы отмечаете этот особый день, я рассчитываю на активное участие и вклад вашей страны, чтобы помочь создать более сильную Организацию Объединенных Наций и активизировать наши совместные усилия по обеспечению мира, развития и прав человека для всех.
Пожалуйста, примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем весьма высоком уважении", - говорится в поздравлении Антониу Гутерреша.

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