Каким будет салют на День независимости, рассказали в мэрии Бишкека

31 августа 2017, 14:55 Комментарии

БИШКЕК, 31 авг - Sputnik. Праздничный салют по случаю 26-летия независимости Кыргызстана будет продолжаться 8 минут, сообщил заместитель начальника Управления культуры при мэрии Бишкека Тургун Токтогул уулу.

Фейерверк начнется сегодня, 31 августа, в 22.00 после концерта на площади Ала-Тоо.

По словам замначальника управления, минимальная высота залпов составит 35 метров, максимальная - 100. Всего запланировано 580-600 залпов.

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