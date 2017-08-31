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Независимому Кыргызстану 26 лет! Яркие фотографии с площади Ала-Тоо

 

Фотографии: sputnik.kg

             

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445688-ru.html

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Президент Кореи поздравил народ Кыргызстана с праздником

31 августа 2017, 15:07       Комментарии

В столице и всех регионах республики проходят праздничные гуляния и торжественные мероприятия.
Ранее кыргызстанцев поздравили президент Алмазбек Атамбаев и другие первые лица страны. Затем состоялся праздничный концерт, который продолжится вечером. После ожидается фейерверк.
Праздничные гуляния, поздравления и выступления артистов - в фотоленте Sputnik Кыргызстан.
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