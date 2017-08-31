Независимому Кыргызстану 26 лет! Яркие фотографии с площади Ала-Тоо

31 августа 2017, 15:07 Комментарии

В столице и всех регионах республики проходят праздничные гуляния и торжественные мероприятия.

Ранее кыргызстанцев поздравили президент Алмазбек Атамбаев и другие первые лица страны. Затем состоялся праздничный концерт, который продолжится вечером. После ожидается фейерверк.

Праздничные гуляния, поздравления и выступления артистов - в фотоленте Sputnik Кыргызстан.

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