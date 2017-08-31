Теракты в Бишкеке: сколько попыток дестабилизировать ситуацию предпринято террористами в последние годы

31 августа 2017, 15:04 Комментарии

Во вторник, 29 августа, сотрудники ГКНБ ликвидировали вооруженных террористов, которые готовили теракт ко Дню независимости КР.

Ранее, в ночь с 23 на 24 августа 2017 года, террористическая группировка, передвигаясь по столице на автомашине марки "Ниссан Пресаж", была остановлена дежурным нарядом патрульной милиции на пересечении ул. Ауэзова и пр. Чуй. В ходе проверки личности водителя автомашины, а также попытки осмотра его салона пассажиры автомобиля вытащили пистолет Макарова и боевую гранату (предварительно выдернув чеку) и, угрожая сотрудникам патрульной милиции, скрылись в неизвестном направлении.

29 августа сотрудниками ГКНБ было установлено местонахождение остальных членов террористической группировки. В ходе проведения спецоперации в Жайылском районе преступники были блокированы, им было предложено сдаться. На требования сотрудников ГКНБ преступники открыли огонь. В ходе ответного огня бойцами спецподразделения "Альфа" ГКНБ боевики были ликвидированы, третий член группировки получил ранение и позже был доставлен в больницу.

Редакция K-News вспомнила крупные теракты, которые совершались в Кыргызстане, и те, которые удалось предотвратить.

Теракт у здания Дворца спорта им. Кожомкула

30 ноября 2010 года произошел взрыв у входа в здание Дворца спорта имени Кожомкула. В этом помещении должен был проходить судебный процесс по делу о 7 апреле 2010 года. В результате взрыва ранения получили четыре человека. Как оказалось, взрывчатка была спрятана под канализационным люком членами террористической организации "Жайшуль-Махди".

4 января 2011 года в ходе рейда в доме по улице Жукеева-Пудовкина были убиты трое сотрудников милиции. Они опознали подозреваемых, проходивших по уголовному делу по взрыву возле Дворца спорта. Подозреваемым удалось скрыться. Позже их обнаружили в селе Арашан. При задержке двое членов группы были убиты, третий задержан. В результате задержания погиб сотрудник спецназа "Альфа".

Лето 2015 года

В июне 2015 года из колонии-поселения сбежали двое заключенных — граждане Казахстана Жанболот Амиров и Альберт Абхин.

25 июня того же года беглецов обнаружили и попытались задержать, но они оказали вооруженное сопротивление и скрылись. Через некоторое время при попытке задержания один из них взорвал себя с помощью гранаты. Другому удалось скрыться.

В июле того же года спецслужбы провели двойную спецоперацию. В районе ГЭС-5 сотрудники ГКНБ уничтожили двоих экстремистов, а вечером в центре Бишкека задержали боевиков МТО. В результате были уничтожены четыре экстремиста в доме на пересечении улиц Горького и Темирова, один задержан.

Как оказалось, боевики собирались устроить серию терактов в Кыргызстане. В результате спецоперации задержали второго беглеца – Амирова.

Этим год спокойно не завершился. 22 октября 2015 года возле Бишкека задержали активных членов международной террористической организации. Спецслужбы установили, что один из задержанных планировал в ближайшее время организовать серию взрывов в административных зданиях правоохранительных органов. У боевика изъяты компоненты самодельного взрывного устройства.

Взрыв у Китайского посольства

Последний теракт был совершен в Бишкеке террористом-смертником 30 августа 2016 года. Взрыв прогремел у здания китайского посольства в столице Кыргызстана. Смертник протаранил ворота, заехал на 40-50 метров вглубь территории посольства, после чего автомобиль взорвался.

Четверо сотрудников дипмиссии пострадали, террорист-смертник погиб на месте.

По информации ГКНБ КР, теракт совершил член международной террористической организации "Исламское движение восточного Туркестана" (ИДВТ).

Следственное управление ГКНБ возбудило уголовное дело по статьям "Терроризм" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Позже спецслужбы установили круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

7 июня текущего года в Первомайском райсуде вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о взрыве у посольства Китая в Бишкеке.

Как было установлено в ходе судебного заседания, обвиняемые были причастны к подготовке теракта у дипломатического представительства Китая, их вина полностью доказана.

Все подсудимые, несмотря на отрицание ими причастности к теракту, признаны виновными и приговорены к тюремному заключению на сроки от 10 до 18 лет.

В частности, брат и сестра Хасаниддин Исмаилов и Куназим Мансурова получили по 10 лет. Химатилло Абдулажанова осудили на 18 лет. Адвокаты намерены обжаловать приговор в суде второй инстанции.