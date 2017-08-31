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Омурбек Бабанов: Пора доказать всему миру, что мы – великий народ!

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-445686-ru.html

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31 августа 2017, 14:41       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша, лидер фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов поздравил соотечественников с Днем независимости Кыргызстана.
Текст поздравления:
"Уважаемые кыргызстанцы, дорогие соотечественники!
Поздравляю вас с великим праздником – Днем независимости Кыргызстана!
Наше самое великое благо, которое мы унаследовали от наших отцов – это наш независимый Кыргызстан. Самое большое богатство нашего Кыргызстана – это наша земля, это наше государство, это наша независимость, это вы – мой бесценный народ.
Наш народ веками хранил единство и построил независимое государство, и мы обязаны сохранить нашу землю, народ и независимость, доставшиеся нам от наших предков. Мы обязаны построить великое государство Кыргызстан. Пора доказать всему миру, что мы – великий народ!
Я с уверенностью заявляю:
Наша дорога – это Путь вперед!
Путь нового, развитого Кыргызстана!
Мы войдем в десятку самых быстроразвивающихся экономик мира!
У нас только одна дорога – Вперед!
У нас только один путь – Успех!
Уважаемые кыргызстанцы, пусть этот год станет годом изменений, перемен и обновления. Пусть независимость нашего великого, развитого Кыргызстана будет вечной!"

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